一枚徽章从这里火到全球，龙港“谷”力全开

潮新闻 2026-08-13 09:53:00

这股二次元浪潮里，藏于浙南的小城龙港，成了“谷子”的重要产地。

年轻人爱“吃谷”，一枚掌心大小的徽章，能让人专程打飞的来买；一个限量盲盒，二手市场能翻数十倍。这股二次元浪潮里，藏于浙南的小城龙港，成了“谷子”的重要产地。

一座传统印刷城，怎么就和年轻人的“吃谷”热情撞了个满怀？

一套“谷子”撬动的情绪经济

“图案还原度超高，立牌厚实通透，赞！”8月，在印尼雅加达，女孩Nadira Ayu Pramesti拆开快递，把新入手的《JOJO的奇妙冒险》徽章和立牌逐一摊开，仔细检查后连连称赞爱不释手。

近些年，随着“谷子经济”快速发展，作为从龙港走出去的全国性潮玩品牌，“JOYOUTH九九又”收获了大批全球粉丝。Nadira便是其中一员，她已收藏该品牌二十多款动漫周边。

图源：共享联盟·温州

Nadira购买收藏的金属徽章，在谷子圈叫“吧唧”，小小一个掌心大小，印着知名动漫IP《JOJO的奇妙冒险第六部石之海》的经典角色，以马口铁为底，覆PET闪膜，经冷烫、压花、模切等十几道工序。强光下细看，表面无一丝瑕疵，这是粉丝对品相的极致要求。

“粉丝是真的把这些角色当孩子一样呵护。”“JOYOUTH九九又”品牌创始人陈民区说，谷子的价值，本质不在功能，而在情绪。他向记者对受众群体进行了分类：

有人为角色买单，一枚徽章定格了动漫里的高光时刻，凝结着友谊、热血和勇气；有人为收藏买单，例如限量镭射票盲盒售价约二十元，隐藏款在二手市场溢价可达数十倍；有人为社交买单，拆完盲盒去社交媒体发一条动态、去二手平台交换一件产品。

按陈民区的话来说，消费者的需求是真切的，年轻人更加注重消费带来的情绪价值，他们更渴望通过消费获得情感共鸣与心理满足。但怎么把这份情绪稳定地变成产品？陈民区卖了个关子，他说：“那是另一回事。”

决策交给“00”后

品控托付给老师傅

选IP是谷子生意最凶险的一步。版权费不便宜，市场反响却像开盲盒——热度高不代表卖得好，竞品一多、时机一错，钱就白花了。陈民区自己就踩过坑，一个IP亏了上百万元。

“JOYOUTH九九又”的底气，来自一套冷静的决策机制和一套偏执的品控标准。决策在杭州，这里有立足长三角的视野。

他把决策权交了出去，在公司组建了“00后决策委员会”，十几名二次元深度爱好者，围着几十个维度打分，热度、交易数据、用户参与度全部量化……全部达标才推动签约。这套“IP遴选体系”升级至2.0版后运行一年多，经手IP无一亏损。“一个人能追的番有限，能懂的圈层也有限。集思广益，才能保持冷静。”陈民区说。

品控在龙港，这里有传统产业的积淀。谷子产品的工艺精度高，龙港印刷产业链恰好接得住。这里曾为高端白酒做酒盒，UV烫金、凹凸、丝印等复杂工艺成熟，设备和技工一应俱全。白酒行业下行后产能闲置，恰好平移到了谷子生产上。一个“谷子”需经过十几道工序，半成品全检、成品再全检，稍有瑕疵即作废。初期报废率超30%，如今徽章控制在10%左右，亚克力产品在5%以内。

从印刷城到“潮玩城”

龙港找到新坐标

时光拨回到2002年，陈民区还在做视觉设计，每天跟电脑和画稿打交道。但温州人骨子里有个执念——宁可睡地板，也要当老板。2007年，他坐不住了，在龙港拉起队伍办起了文具厂。2014年，他创立“Joytop悦木”文创品牌，凭借原创水彩笔记本打破传统文具格局，首年营业额突破千万元。此后十年，“悦木”成长为国内文创头部品牌。

2023年，陈民区带领团队赴东京考察，日本二次元产业释放的经济能量让他确信：谷子经济将是一条长期优质赛道。2024年，他签约《家庭教师》等首批动漫IP，创立“JOYOUTH九九又”品牌，正式切入潮玩赛道。去年7月，该品牌上海静安大悦城旗舰首店举办《家庭教师》主题快闪，首发超300款新品周边，首日销售额达126万元，不少日本、马来西亚、泰国的粉丝专程乘飞机前来“吃谷”。

出海同步提速。2024年，公司在印尼雅加达设立海外分公司，组建本地化团队，从营销推广到社媒运营全部由当地员工执行；2025年，泰国曼谷办公室正式落地。目前，悦木已与印尼最大书店Gramedia、最大玩具连锁Toys Kingdom、泰国最大书店B2S等头部渠道合作，产品覆盖全球20多个国家、100多座城市。

所有布局的底座，在龙港。

“龙港的优势很大，同样的‘谷子’，龙港生产成本比东莞便宜近一半，距长三角文创IP公司仅一天物流车程，响应效率远高于远距产区。”陈民区介绍，龙港印刷产业已形成从材料供应、印前设计、印刷生产到终端应用的全链条闭环。今年3月，他的新生产基地在龙港开工，预计2027年底实现毛绒、手办生产线回迁。

今年4月，陈民区牵头成立龙港市文化产业促进会，带动95家企业“抱团”。截至2025年底，龙港市文创企业超1000家，年产值达42亿元，占印刷产业总产值的近十分之一。一批批徽章、立牌、挂件从这里出发，抵达全球货架，也抵达无数年轻人的掌心。龙港，正从印刷城向“潮玩城”华丽转型。

来 源：潮新闻

原标题： 一枚徽章火到全球，龙港“谷”力全开

记者 孙坤 共享联盟·温州 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com