人民网 2026-08-13 10:06:00

北京时间8月12日16时58分，由中国国航C919机型执飞的CA723航班平稳降落在蒙古国新乌兰巴托机场。

北京时间8月12日16时58分，由中国国航C919机型执飞的CA723航班平稳降落在蒙古国新乌兰巴托机场，标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。截至目前，国航C919机队规模达12架，累计安全飞行超1.2万班次，运送旅客超162万人次，开通10余条航线。 来 源：人民网 原标题： 国产大飞机正式执飞国际商业航线 记者：邱超奕、张朋辉 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊