国产大飞机正式执飞国际商业航线
人民网 2026-08-13 10:06:00
北京时间8月12日16时58分，由中国国航C919机型执飞的CA723航班平稳降落在蒙古国新乌兰巴托机场。
北京时间8月12日16时58分，由中国国航C919机型执飞的CA723航班平稳降落在蒙古国新乌兰巴托机场，标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。截至目前，国航C919机队规模达12架，累计安全飞行超1.2万班次，运送旅客超162万人次，开通10余条航线。
来 源：人民网
原标题： 国产大飞机正式执飞国际商业航线
记者：邱超奕、张朋辉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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