731部队海拉尔支队档案揭露日军掩盖细菌战罪行
新华社 2026-08-13 10:06:30
侵华日军第七三一部队罪证陈列馆12日公布了原731部队海拉尔支队（满洲第543部队）《身上申告书》档案。该档案显示侵华日军曾假借常规步兵名义掩护细菌战罪行，并揭示了战后苏联持续追责日本细菌战罪行的历史细节。
日本关东军曾在中国东北为731部队设立海拉尔、孙吴、牡丹江、林口、大连等5个支队。其中，海拉尔支队位于内蒙古自治区东北部，靠近中蒙中苏边境，是对苏发起细菌战的前线基地。
《身上申告书》即“个人信息登记表”。此次公布的档案共计185页，记载了海拉尔支队156名成员的姓名、军衔、入伍时间、岗位职责、调动轨迹及战后去向等关键信息，是研究该支队人员构成与运行机制的一手官方文书。
专家表示，海拉尔支队《身上申告书》深化了731部队问题研究，与此前获取的原队员口述证言形成了证据链。这一官方档案拆穿了日军掩盖反人类罪行的伪装，进一步证实了日本发动细菌战的国家犯罪体系，对加强731部队罪证研究及战后审判史研究具有重要补充价值。
来 源：新华社
原标题： 731部队海拉尔支队档案揭露日军掩盖细菌战罪行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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