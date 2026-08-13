新华社 2026-08-13 10:06:00

该国10日发生的强震已造成265人死亡、3494人受伤，另有496人失踪。

哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚12日表示，该国10日发生的强震已造成265人死亡、3494人受伤，另有496人失踪。

来 源：新华社

原标题： 哥伦比亚地震已致265人死亡

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