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哥伦比亚地震已致265人死亡

新华社 2026-08-13 10:06:00
该国10日发生的强震已造成265人死亡、3494人受伤，另有496人失踪。

　　哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚12日表示，该国10日发生的强震已造成265人死亡、3494人受伤，另有496人失踪。

来　源：新华社

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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