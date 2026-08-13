新华社 2026-08-13 10:07:00

俄罗斯总统普京12日就此回应说，俄方将“被迫”作出反制措施，“对等”扣留欧洲商船。

欧盟最近通过新一轮对俄罗斯制裁，允许其成员国售卖他们扣留的所谓俄“影子舰队”船只所运石油和其他货物。俄罗斯总统普京12日就此回应说，俄方将“被迫”作出反制措施，“对等”扣留欧洲商船。

普京当天在俄远东地区检阅海军演习时说：“我们将被迫作出对等回应……我们将以我们认为必要和合适的方式行动。”

多个欧洲国家近来在其水域拦截多艘所谓俄“影子舰队”船只。西方国家指责俄罗斯利用油轮等商用船只逃避西方制裁，将这些商用船只称为“影子舰队”。

欧盟上月通过的新一轮对俄制裁，“授权”相关国家处置被扣船上的货物，允许没收并售卖。普京当时批评说，欧盟这种做法纯属“海盗和强盗行为”。

法新社本月早些时候从瑞典一家法院获得的文件显示，瑞典将把一艘先前扣留的货船移交给乌克兰，这艘船被指从“俄罗斯占领的地区”运输粮食。乌方屡次指责俄方有组织地从其“控制的乌克兰地区盗取粮食”。

来 源：新华社

原标题： 普京：欧盟“扣船越货”如“海盗”，俄将反制

本文转自：温州新闻网 66wz.com