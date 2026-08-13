中国海军第49批护航编队起航赴亚丁湾
8月12日，中国海军第49批护航编队从海南三亚某军港解缆起航。这是护航官兵家属到码头送行。新华社发（温彬 摄）
中国海军第49批护航编队12日上午从海南三亚某军港解缆起航，赴亚丁湾、索马里海域接替第48批护航编队执行护航任务。
上午10时30分许，在雄壮的军乐声中，编队舰艇依次解缆，缓缓驶离码头。甲板上，护航官兵精神抖擞，整齐列队，向祖国和亲人挥手告别。
第49批护航编队主要由南部战区海军兵力组成，包括导弹驱逐舰昆明舰、导弹护卫舰岳阳舰和大型远洋综合补给舰骆马湖舰，携带舰载直升机2架、特战队员数十名。3艘军舰均由我国自主设计建造，其中，昆明舰为首次执行护航任务。
任务准备阶段，编队指挥所紧盯护航行动可能面临的风险挑战与实际威胁，按照全要素实战化训练要求，重点开展了实际使用武器、伴随护航、航行补给等针对性训练。
8月12日，中国海军第49批护航编队从海南三亚某军港解缆起航。这是护航官兵在甲板整齐列队。新华社发（邓家金 摄）
8月12日，中国海军第49批护航编队从海南三亚某军港解缆起航。这是护航官兵家属到码头送行。新华社发（扈秀帅 摄）
来 源：新华社
记者 李秉宣、汪黄飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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