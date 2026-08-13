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2026上海书展开幕

人民网 2026-08-13 10:15:56

2026上海书展现场，读者在浏览书籍。


上海展览中心会场外景。 以上图片均为人民网记者王初摄

　　8月12日，2026上海书展暨“书香中国”上海周拉开帷幕。今年，上海书展进一步拓展“双主场+X+N”模式，在打造上海展览中心、上海书城“双主场”的同时，推动上海书展资源下沉基层，营造书香满城浓郁阅读氛围。

　　据悉，书展将持续至8月18日。

来　源：人民网

原标题： 2026上海书展开幕

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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