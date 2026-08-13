鹿城区委书记张崇波调研服务业发展工作 打造服务业发展高地

鹿城发布 2026-08-13 10:28:40

近日，鹿城区委书记张崇波在调研服务业发展工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，锚定省委打造现代服务业“六大高地”目标，突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，加快服务业优质高效发展，推进现代服务业与先进制造业深度融合，加快构建与城市能级、产业发展、市场需求相匹配的现代服务业体系，全力打造服务业发展高地。

近日，鹿城区委书记张崇波在调研服务业发展工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，锚定省委打造现代服务业“六大高地”目标，突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，加快服务业优质高效发展，推进现代服务业与先进制造业深度融合，加快构建与城市能级、产业发展、市场需求相匹配的现代服务业体系，全力打造服务业发展高地。

在金融大厦、御江大厦，张崇波走访入驻企业，实地了解楼宇运营、企业入驻、业态集聚、助企服务等情况，并指出，要秉持“一栋楼就是一个产业园”的运营理念，变“房东思维”为“合伙人思维”，从单纯收租转向全周期赋能，大力发展新兴产业科创、现代金融、数字贸易等业态，以楼宇聚产业、强功能、提能级。要持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，深耕“楼事会”等协商议事平台建设，推动高频涉企服务事项“一站式”办理，提供“组团式”精准服务。

调研中，张崇波强调，要深耕生产性服务业，抢先布局Token经济、具身智能等前沿赛道，紧扣温州“5+5+N”现代产业集群，做强生产配套端，做优研发设计端，做活市场流通端，做实要素保障端，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。要聚焦生活性业服务业，围绕“一老一小”构建全龄友好服务圈，发展“非遗+潮玩”“市集+策展”“咖啡+阅读”等复合业态，培育夜间经济、首店经济等新增长极，让传统场景“焕新”、新场景“上新”，促进生活性服务业向高品质、多样化、便利化发展。要优化服务生态软环境，深入践行“政府负责阳光雨露，企业负责茁壮成长”的理念，推动政策直达、服务直享、难题直解，引导更多资金投向发展潜力大、带动性强的赛道和项目，营造尊重企业家、善待创业者的浓厚氛围，让多元主体相互赋能、良性互动、迸发活力。

鹿城区委常委、常务副区长张伟一同调研。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波调研服务业发展工作 打造服务业发展高地

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com