新华网 2026-08-13 10:55:18

据英国媒体报道，在美国副总统万斯要求下，乌克兰已经暂停袭击俄罗斯黑海港口新罗西斯克附近的油轮。“叫停”乌方行动缘于美方担忧这类袭击将进一步破坏石油市场的稳定、损害美国企业的利益。

据英国媒体报道，在美国副总统万斯要求下，乌克兰已经暂停袭击俄罗斯黑海港口新罗西斯克附近的油轮。“叫停”乌方行动缘于美方担忧这类袭击将进一步破坏石油市场的稳定、损害美国企业的利益。

英国《金融时报》12日援引乌克兰官员和知情人士说法报道，万斯在7月31日同乌克兰总统泽连斯基通电话时提出上述要求。据报道，乌方自那以后没有在新罗西斯克港附近针对油轮发起过无人机袭击。新罗西斯克港附近油轮运输的石油来自哈萨克斯坦，经由全长超过1500公里的输油管道运至里海管道集团公司在新罗西斯克港运营的终端。

报道说，美国政府担忧乌方这类袭击可能导致美国企业利益受损。

1月8日，在美国首都华盛顿白宫，美国副总统万斯回答记者提问。新华社发（李源清摄）

白宫、美国国务院及万斯办公室均未就这一报道作出回应。另据路透社报道，美国石油巨头雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司持有里海管道集团公司部分股份。

多名官员告诉《金融时报》，乌方已经同意不袭击里海管道集团公司的基础设施或非俄罗斯船只，前提是这些船只不在乌方制裁范围、没有运输俄罗斯石油或其他货物。

“我们非常认真听取了美方伙伴（的要求）。”一名乌方高级官员说，乌方已经建立了相应“机制”回应美方要求。

按知情人士说法，乌克兰之所以同意美国政府的要求，缘于乌方希望获得美方关于生产“爱国者”拦截弹的许可，并且有意在冬季来临前购买数百枚“爱国者”拦截弹。

美国彭博社早些时候同样报道，乌方已承诺不袭击特定非俄罗斯油轮以及黑海港口基础设施。

乌克兰近期加大了对俄罗斯能源设施的袭击，波及哈萨克斯坦和西方石油巨头。按知情人士说法，乌方在黑海港口发起的无人机袭击导致里海管道集团公司7月损失五分之一的石油装载量。

俄罗斯外交部指责乌方试图给里海管道集团公司带来无法弥补的损失，呼吁国际社会谴责乌方在黑海港口袭击油轮。

来 源：新华网

原标题： 美施压乌停袭黑海油轮 牵涉美企利益？

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com