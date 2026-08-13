新华网 2026-08-13 10:56:35

自2月底以来，伊朗战事已从美国起初预计的“四周”延宕逾5个月；美方从大规模猛烈空袭，到打击势头大幅减弱并寻求谈判。美国媒体说，在这场战事中，伊朗不断汲取经验，针对美方短板打不对称战争，以弱制强。

自2月底以来，伊朗战事已从美国起初预计的“四周”延宕逾5个月；美方从大规模猛烈空袭，到打击势头大幅减弱并寻求谈判。美国媒体说，在这场战事中，伊朗不断汲取经验，针对美方短板打不对称战争，以弱制强。

《纽约时报》11日在报道中说，随着时间推移，这场战事显现两个重要趋势。第一，伊朗的战术运用越来越娴熟，不仅学会如何突破美方防空系统，而且拉上也门胡塞武装和伊拉克的民兵组织扩大战线。其次，美军防空系统拦截弹消耗迅速，拦截能力越来越捉襟见肘。

5月7日，民众在伊朗首都德黑兰参加集会时做出胜利手势。新华社记者沙达提摄

消息人士披露，战事开始以来，美军已消耗1500多枚“爱国者”防空系统的拦截弹，是2025年美国全年产量的两倍多，目前仅剩不到1700枚。

美方一再声称已经重创伊朗军事实力。国防部长赫格塞思4月初表示，伊朗导弹及发射装置“几乎彻底失去作用”。然而，报道称，美国轰炸后，伊朗挖出被埋在地下隧道里的导弹及发射装置，继续用于封锁霍尔木兹海峡和打击中东地区美军目标。

按照报道的说法，去年遭美国和以色列联合军事打击后，伊朗发射大量导弹和无人机反击，并意识到：这类反击可迅速消耗美以防空系统的拦截弹。

美国战略与国际问题研究中心防卫与安全部门负责人塞思·琼斯等专家还认为，伊朗还从乌克兰危机中学习到，“当大批导弹和无人机同时来袭时，防空系统更加难以应对”。

7月17日，约旦穆沃费格萨勒提空军基地被伊朗导弹击中，3名美军士兵死亡，超过100人受伤。“我们击落了几乎所有来袭导弹，但有一枚导弹漏网。”美国国务卿鲁比奥说。美军官员后来承认，17日所在的那一周，另有数十名美军士兵在伊朗对其他多地的袭击中受伤，一批美军飞机被损毁。两名美国官员说，驻中东美军上月曾在一天内发射大约50枚“爱国者”拦截弹。对比伊朗廉价的无人机，“爱国者”拦截弹每枚造价高达约400万美元。

这张3月25日在科威特首都科威特城拍摄的照片显示，位于费尔瓦尼耶省的科威特国际机场一油库遭袭后冒起浓烟。新华社发

4月，伊朗用一枚肩扛式地空导弹击落一架在伊朗上空飞行、价值6000万美元的美军F-15E战机。美军官员说，伊朗在美军战机飞行地区部署大量无人机，提供了被击落战机的位置、速度和飞行方向等关键参数。被击落战机的机组人员获救后告诉美军官员，机载告警系统在导弹击中战机前不到一秒才发出警示。

美军官员披露，F-15E遭击落后，总统特朗普下令暂停作战，原因是美军需要时间应对伊朗的新战术。

然而，伊朗又开发出了新打法。也门胡塞武装上月加入战事。一些专家表示，这意味着美国及其盟友需要应对来自不同方向的袭击。

一名沙特阿拉伯官员透露，伊朗仍有能力突破美方防空系统，且其打击可造成严重损失。沙特王储穆罕默德两周前在电话通话中敦促特朗普取消对伊朗的大规模空袭计划，以免沙特及地区其他国家的能源等基础设施遭伊朗报复性打击。

美国国会中期选举日益临近，特朗普政府正面临伊朗战事久拖不决造成的开支巨大、油价高企、美军伤亡恐增加等多方面压力。民调结果显示，美国民众对伊朗战事和对特朗普的支持率持续走低。

《华尔街日报》日前援引消息人士的话披露，特朗普私下告诉幕僚，他愿意在没有达成核协议的情况下结束这场战事。

来 源：新华网

原标题： 美媒：伊朗把美国拖入不对称战争

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com