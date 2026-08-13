新华网 2026-08-13 10:57:14

近日，一位网友在海外社交平台上传了一张大白兔奶糖包装纸的照片，并配文“这绝对是平面设计的杰作”。这条帖文迅速走红，短短数天浏览量突破600万，评论区更是被网友的花式夸赞和“二创”刷屏。

不止这张奶糖包装纸，一位中国博主用人工智能技术创作的“天庭”动画视频，近日被转发至海外社交平台后同样引发热议。有外国网友看到视频中的仙鹤祥云、白玉长廊、飞檐琼楼后，感叹：“这是我想象中的天堂。”

6月1日，两位来自荷兰的游客在北京秀水街大厦选购“北京礼物”纪念品。新华社记者鞠焕宗摄

无论是包装设计，还是古风动画，都不是偶然的流量爆款。新加坡《海峡时报》网站刊文指出，这种现象表明中式美学正越来越多地引起全球民众的关注。从李子柒的中式田园视频在海外获得现象级成功，到首款国产3A游戏《黑神话：悟空》中的古建筑吸引外国玩家来华实地“打卡”，再到美国电影的中国艺术海报被外国网友盛赞“中国从不失手”……蕴含东方意境的美学表达，正在跨越文化壁垒，持续惊艳世界。

中式美学“圈粉”世界的同时，海外社交平台上“中国游”“极致中国化”“成为中国人”热度不减。越来越多的外国人来到中国，体验中国人的日常生活。不少外国人来到中国后，穿古风服装、化中式妆容拍“大片”，在古典园林感受“移步换景”的意趣，亲手制作出独具韵味的扎染作品……在全球化与数字化时代，越来越多海外民众沉浸式触摸中国文化鲜活而温暖的肌理，主动发现并分享中国的美。

持续升温的“中国热”，让世界眼中的中国形象愈发立体全面。长久以来，海外民众对中国的认知多来自建立在西方政治话语与意识形态之上的“二手叙事”。如今，以“Z世代”为代表的年轻群体通过亲身经历，以无数个“第一视角”，将中国社会传统与现代共生、包容与活力并存的魅力呈现在世界眼前。世界对中国的认知，正从“被定义的偏见”，走向“自感知的真实”。

5月5日，外国游客在上海豫园商城内体验佩戴缠花发饰。新华社记者陈浩明摄

英国《金融时报》注意到，美国皮尤研究中心、卡内基基金会等多家机构发布的民调结果都显示，相比年长群体，年轻美国人对中国持更积极的态度。文章认为，这是一种超越意识形态分歧的代际差异。南非伊奇科维茨家庭基金会发布的《2026年非洲青年调查》报告也显示，在非洲青年眼中，中国对非洲的积极影响力持续上升。

无论是中式美学，还是中式生活产生的强大吸引力，背后都是中国产业实力、科技创新、文化活力的有力支撑。中国自身发展所取得的成就、推动各国合作共赢的理念、对全人类共同价值的追求，让跨越国界的共鸣成为必然，这也是这场由民间力量助推认知转变的更深层次原因。美国外交关系协会网站刊文指出，中国在文化、外交、发展模式等方面赢得了声望，是中国吸引力提升的重要原因。

更加开放、自信的中国从容展现自身魅力，越来越多的海外民众主动构筑属于自己的、更加真实真切的中国认知，必将促进中外民众更加深入地相知相亲，也将更有力推动中外携手书写更多合作共赢、相互成就的精彩故事。

来 源：新华网

原标题： 从“中式美学”破圈感知世界对华认知之变

记者 谢彬彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com