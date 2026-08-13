新华网 2026-08-13 10:57:59

哥伦比亚大地震震中所在地圣何塞-德尔帕尔马因山体滑坡堵塞道路而成为“孤岛”，救灾物资无法进入。当地居民11日说，目前只有一台推土机在清障。

哥伦比亚大地震震中所在地圣何塞-德尔帕尔马因山体滑坡堵塞道路而成为“孤岛”，救灾物资无法进入。当地居民11日说，目前只有一台推土机在清障。

美国有线电视新闻网11日援引圣何塞-德尔帕尔马“意大利”区社区负责人赫松·格瓦拉的话报道，这个地区目前缺水缺电，多栋建筑和一些道路受损，尚无人员死亡报告。

格瓦拉经营一家面包店，地震发生时同顾客在一起。他说，中心区一些房屋受损，当地一些农场房屋被毁。

报道说，这座农业小城目前与哥伦比亚其他地区隔绝。格瓦拉说，地震引发18起山体滑坡，堵塞一条通往邻近考卡山谷省北部城市卡塔戈的主要道路。眼下只有一台推土机在清理道路，更多资源需要一些时间才能运抵当地受灾社区。

格瓦拉说，“每个人都在努力恢复日常活动”，试着用发电机给手机充电，相互交流，向亲人报平安，等待水电等服务恢复。

这张哥伦比亚新闻社发布的照片显示，8月11日，在哥伦比亚西南部考卡山谷省首府卡利市，建筑物在地震中遭受严重破坏。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）

哥伦比亚当地时间10日早晨发生7.4级地震，多方消息显示，死亡人数已经超过200人。在里萨拉尔达省首府佩雷拉、考卡山谷省首府卡利等受灾严重的城市，救援人员和志愿者争分夺秒展开搜救，争取在震后救援黄金72小时内找到更多幸存者。

乔科省是这个南美国家最贫困的地区之一，饱受武装冲突之苦，而且许多地方只能穿越雨林或坐飞机才能抵达。路透社报道，震中附近的乔科省许多土著居民社区至今没有通电，也没有日常基本服务，这令救援更加复杂。

来 源：新华网

原标题： 哥伦比亚震中成“孤岛” 仅一台推土机清障

记者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com