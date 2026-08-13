温州文旅资讯 2026-08-13 14:52:30

谁懂啊，温州的夏天太会创作了，一出门就撞进花堆里。硫磺菊、向日葵、千日红、紫薇花、马鞭草、玫瑰花……全！都！开！了！让我们即刻奔赴温州，看一场盛大又浪漫的夏天吧~

组图@小红书-行走的相机

「乐清市现代都市农业公园」的夏天，是被硫磺菊喊醒的。一望无际的橙黄花海肆意蔓延，晴空下热烈得坦荡。

组图@小红书-行走的相机、小木

往里走，惊喜接踵而来。蓝色小火车在花海中徜徉，红色的“财位”椅大大方方等你落座，还有复古收音机、彩虹气球小屋……每一处都值得按下快门！

组图@小红书-行走的相机、小木

风过花田，日光洒落。俯身细看，花瓣舒展，姿态坦然，每一朵都开得张扬。

@小红书-阿正出发

奔赴龙湾司南村「二十四节气园」，上万株向日葵正开得轰轰烈烈，追着光铺开满目金黄。

组图@小红书-阿正出发

木径穿行于花海之中，古建与水车静立远处，群山环抱成天然画框。随便往花田里一站，镜头里都是明媚的夏天。

组图@小红书-阿正出发

阳光一洒，满田的花盘齐刷刷仰起脸，像是整个夏天都在朝你笑。

@楠溪江

「永嘉县云岭乡南陈村」的山坳里，500米海拔之上，30余亩天鹅绒紫薇花正值花期，从7月一直到9月中旬，漫山遍野都是它的主场。

组图@楠溪江

田野中、斜坡上，玫红色的花浪层层叠叠，风过时轻轻起伏，像大地铺开一匹会呼吸的绒缎。

组图@楠溪江

穿梭花径之中，繁花环绕。仰拍有天空做底，平视有花穗扑面，人往花前一站，镜头自会替你框住整个夏天。

@文旅龙湾

还记得「黄石山雕塑公园」那片虞美人吗？如今同一片坡地，3000㎡马鞭草接棒盛放，从春日斑斓换成夏日梦境，紫色铺满整个视野。

组图@小红书-聚星尘、文旅龙湾

花海中藏着不少打卡小巧思：拱门透着俏皮、蝴蝶结画框装着童趣、彩虹椅自顾自地灿烂……快门一按，全是舍不得删的夏天。

组图@小红书-聚星尘、文旅龙湾

漫步紫色花海，花穗拂衣，蝶引路。逛完去旁边的山也咖啡或植物美学馆转转，把花海里的松弛延续到下一扇窗边的午后。

组图：麻晨曦/摄

八月的「马鞍池公园」，6000多平方米千日红正盛。20万朵齐齐开着，不声不响，却把最热的三伏天开成了自己的高光时刻。

麻晨曦/摄

组图@小红书-三个烧麦

麻晨曦/摄

千日红的“红”实为苞片，花谢后仍鲜艳如初，“千日”之名由此而来。远看粉紫铺地，近看朵朵圆如乒乓，密密匝匝缀满枝头。

组图：麻晨曦/摄

清晨鲜活、正午娇艳、傍晚柔美，每一刻的花儿都美得刚刚好。水雾洒来，花瓣挂满细碎水珠，日光一照整片花田都在闪，人挤进花丛便不舍得出来。

组图@泰顺旅游

盛夏的泰顺，「大溪源玫瑰谷」正藏着30亩无刺重瓣食用玫瑰，6万株连片盛放，红艳花海依偎在青山绿水间，随手一拍都是氛围感大片。

@泰顺旅游

花瓣层层叠叠收拢又舒展，日光从花隙间漏下，落了一地碎光。没有刺碍手，弯腰凑近，指尖碰到花瓣的瞬间，凉意和花香便一起涌了上来。

组图@泰顺大溪源玫瑰谷、泰顺旅游

逛完一圈，花田边的咖啡馆正合适小坐。一杯现做玫瑰花露，清香在舌尖化开，花海在几步之外，坐着坐着整个人都泡进了玫瑰味的夏天。

好美的花海，好浪漫的夏天，赶快动身吧，在温州，做个追花的人~

来 源：温州文旅资讯

原标题： 你是夏天的话，也会偏爱被「花海」承包的温州！

本文转自：温州新闻网 66wz.com