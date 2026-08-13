河南近期这些涉汛传言都是假的（2026·08·13）

全国网络辟谣 2026-08-13 17:22:03

辟 谣 河南近期这些涉汛传言都是假的

详情：近日，网上流传多条河南涉汛视频，经属地核实，均为谣言。有网民将外地画面移花接木，发布“某商场被大量积水倒灌”视频，并配文“河南开封”，视频画面实为8月10日外省某购物商场负一层被淹场景，并非河南开封；所谓“驻马店某街道遭受水灾”视频，实为其他城市旧景，并非驻马店真实汛情，当事人已被警方依法行政处罚；有账号于8月11日发布配文“百年不遇的大雨根本不能用倾盆形容了吓人”的积水洪涝视频，标注地点为濮阳清丰民法典公园，经核实，当地11日并未发生视频中情形，“相关城区严重内涝”为虚假表述，目前，相关信息已删除。（来源：“清朗河南”微信公众号、“网信驻马店”微信公众号、“清丰网信与新闻”微信公众号）

辟 谣 “湖南衡阳耒阳公交惊险漂移”视频系AI生成

详情：近日，一网民发布视频称“开了三十年的车，今天学会了新技能漂移”，画面显示一辆湖南衡阳耒阳牌照公交车在泥潭中大幅侧倾、泥浆飞溅，让人误以为发生惊险事故，引发网民关注。经查，视频中的“惊魂一幕”纯属伪造。发帖人罗某为吸粉引流，使用AI视频生成软件炮制了该段虚假内容。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，耒阳市公安局依法对违法行为人罗某作出行政处罚。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

科 普 吃药前少了这一步 不仅白吃还伤身

详情：有人会有这样的困惑：明明按时熬煮汤药，谨遵医嘱每天忌口，结果喝了半年却没有效果。真正的问题可能藏在每天喝药的习惯里。如果再不改，可能毁了药效还伤身。

早起别急着喝药！缺了这杯“开路水”补药很难被吸收

正确的做法是：早起先喝一杯温开水（约200毫升），等10～15分钟后再服补药。这杯水就像“润滑油”，让药力顺滑进入胃肠，吸收效率能提升一大截。喝完药后也可以再喝一小口温水送服。

补药为啥不能饭后喝？错这一步，药力难吸收！

补益类方药饭前喝，对肠胃有刺激性的药饭后喝。像清热苦寒药、活血化瘀药、对胃有刺激性方药，饭后服用能靠食物缓冲药液刺激，避免苦寒伤胃；慢性杂病通用方同理，也建议饭后半小时饮用。但补益汤药、驱虫类泻下药适合饭前空腹服用。特殊安神方药（酸枣仁夜交藤组方），睡前一小时服用助眠效果最佳。

铁锅熬药方便？错！省了小钱，可能毁了药效还伤身

金属会改变药效。煎药首选砂锅、瓦罐；铁锅、铝锅、铜锅严禁使用；普通不锈钢锅不推荐长期煎煮，仅可临时应急。而且煎药还有讲究：药材要提前浸泡。火候和时间要掌握好。当日煎完当日喝完，服药温度以35~40℃温服最佳，减少胃部刺激。

忌口越严越好？错！饿坏身子，药效更难吸收。

对于绿豆、淡茶、萝卜、普通鱼虾，多数人服药均可适量吃。真正该长期控制的是冰饮、重油重辣、暴饮暴食。（来源：央视新闻客户端）

通 报 甘肃依法打击“兰州汛情”“涉汛公益捐款”等10起网络谣言

详情：近期，甘肃省聚焦汛情、AI生成、民生等网络谣言高发多发领域，持续加大依法打击治理力度，依法查处各类谣言10起，并对相关违法行为人进行行政处罚。现公布部分典型案例。

1.编造涉汛公共安全类谣言

案例一：闫某某、巨某某编造“兰州汛情”网络谣言案

2026年7月，兰州网民闫某某、巨某某为吸引流量，将往年汛情视频进行剪辑、拼接，并通过网络平台配文发布“兄弟姐妹们出来看大海”不实信息，该谣言迅速引发网民关注，扰乱公共秩序。经兰州公安机关依法调查，闫某某、巨某某对违法行为供认不讳。公安机关依法对闫某某、巨某某作出行政处罚。

案例二：包某某编造“涉汛公益捐款”网络谣言案

2026年7月，酒泉网民包某某为打造“公益好人”网红人设，吸引粉丝、博取平台流量，搜集外地灾情素材，通过剪辑、拼接加工、利用AI工具伪造公益捐款凭证，虚构救灾行善事实，对外谎称代表粉丝、支持者向灾区捐款，刻意消费大众救灾善心、欺骗粉丝信任，造成不良影响。公安机关依法对包某某作出行政处罚。

2.利用AI技术编造谣言信息

案例三：吴某利用AI生成“黑社会欺负未成年学生”虚假信息

2026年3月，网民“吴某”发布AI虚假信息称，“好汉不吃眼前亏，黑社会欺负未成年学生”相关视频，引发网民关注。鉴于其行为未造成实质性危害后果，公安机关责令其全面清理违规内容，签订《规范网络行为承诺书》。

3.编造社会民生领域谣言

案例四：王某某编造“江苏籍老人在丹霞景区中暑死亡”网络谣言案

2026年7月，网民“王某某”通过其账号发布帖文，捏造“锦绣台一名江苏籍老人因高温天气中暑身亡”的不实信息。经公安机关调查核实，该信息为虚假谣言。公安机关依法对王某某予以行政处罚。

案例五：张某某编造“印度变异毒株入侵中国”网络谣言案

2026年2月，网民“张某某”在抖音平台发布含有“印度变异毒株已入侵中国”的虚假视频，引发网民关注，扰乱公共秩序。经公安机关依法调查，信息发布者对违法行为供认不讳。公安机关依法对张某某作出行政处罚。（来源：“甘肃网络举报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com