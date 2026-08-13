学习强国温州学习平台 2026-08-13 17:44:07

8月11日上午，温州乐清北白象镇的乐清市丰祥果蔬专业合作社内，葡萄架倒伏在地，塑料大棚破损开裂，田间满是积水和泥泞。

8月11日上午，温州乐清北白象镇的乐清市丰祥果蔬专业合作社内，葡萄架倒伏在地，塑料大棚破损开裂，田间满是积水和泥泞。

“抓紧组织人员开沟排水，水淹的葡萄园要及时做好全园消毒，防止病害滋生。”农技专家黄向永一边手持记录本逐项登记葡萄成熟程度、倒伏亩数及损失率，一边进行技术指导。他同时叮嘱种植户，已倒伏的葡萄大棚重建或新建时，须加深沟渠、做好高畦，加装卷膜器，提高防风应急水平，还要加装大棚横撑固定杆，增强抗风防倒能力。

农技人员在田间开展技术指导。

台风“白海豚”带来的强降雨和大风，导致乐清多地农田遭受雨水冲刷、积水浸泡，葡萄、石斛、水稻等农作物出现不同程度受灾，农业复产保收形势紧迫。8月10日，乐清市农业农村局迅速组织8支农技专家服务队，分赴各乡镇（街道），深入田间地头摸排受灾情况，针对性开展技术指导，助力农户抢收减损、复工复产。

在乐清乐成街道景北社区的黄品华黄桃水果基地，临近成熟期的黄桃受强风冲击掉落满地。为最大限度降低损失，种植户在农技人员指导下全力开展自救。因该品种黄桃成熟期恰逢台风高发期，种植风险较高，农技专家建议农户后续逐步改种瓯柑等低风险作物。

农技减灾举措精准落地，农业保险保障也为受灾农户稳产复产吃下“定心丸”。台风过境后，乐清快速启动“政策性农业保险损失核定联合机制”，由农技专家与保险公司人员组成联合小组，第一时间下沉田间塘头查勘定损，逐一拍摄记录农作物受灾情况，详细核实损失面积与程度，并启动预赔付绿色通道。目前，各查勘小组正争分夺秒推进定损工作，严格落实“应赔尽赔、快速赔付”要求，扎实做好农业保险保障工作，最大限度减轻农户损失，助力农业生产尽快恢复正常。

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原标题： 温州乐清：农业复产保收有序推进

本文转自：温州新闻网 66wz.com