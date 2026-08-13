风雨过后，我们一起渡难关！温州新闻网上线“灾后助农”平台

温州新闻网 2026-08-14 10:31:03

为帮助受灾农户尽快渡过难关、将损失降到最低，温州新闻网即日起上线“温州受灾农产品帮扶求助平台”，并同步开通线上求助留言平台，面向全市集中征集受灾农户的求助信息。

温州新闻网8月14日讯（记者 诸葛之伊）受今年第13号台风“白海豚”影响，我市多地遭受强风暴雨侵袭，部分农田陷入内涝，果蔬大棚受损严重，应季果蔬等农产品的采摘、运输与销售面临严峻考验。

风雨同舟，守望相助。为帮助受灾农户尽快渡过难关、将损失降到最低，温州新闻网即日起上线“温州受灾农产品帮扶求助平台”，并同步开通线上求助留言平台，面向全市集中征集受灾农户的求助信息。

通过这一平台，我们将免费为受灾农户刊发滞销农产品的品种、数量及销售需求，精准对接社会爱心企业、大型商超、社区团购以及广大热心市民，帮助拓宽销路。同时，对于农户反映的复产排涝、技术指导等急难愁盼问题，温州新闻网也将第一时间梳理反映给相关部门，搭建起农户与帮扶资源之间的桥梁。

如果您是受灾农户或合作社，急需解决农产品滞销问题或需要复产帮扶，欢迎登录温州新闻网（www.66wz.com）首页进入“温州受灾农产品帮扶求助平台”，在线填写您的姓名、联系电话、地址及具体困难。审核通过后，求助信息将在平台上公开发布，方便社会采购力量直接对接。此外，农户也可拨打热线电话0577-88817266进行求助信息登记。

风雨过后见彩虹，温州新闻网将持续关注灾后恢复生产动态，与广大农户并肩作战，共渡难关。

本文转自：温州新闻网 66wz.com