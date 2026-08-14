温州日报 2026-08-14 10:39:06

十三届市委审计委员会第八次会议昨天召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委审计委员会会议部署要求，审议相关文件，听取情况汇报，研究部署下半年我市审计工作。

温州网讯 十三届市委审计委员会第八次会议昨天召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委审计委员会会议部署要求，审议相关文件，听取情况汇报，研究部署下半年我市审计工作。

省委常委、市委书记、市委审计委员会主任张振丰主持会议并讲话。市领导张文杰、吕伯军、陈应许、李宁、张刚、项伟胜参加会议。

张振丰指出，今年以来，全市审计机关依法履行审计监督职责，经济监督成效明显，护航发展精准有力，审计整改扎实推进，协同联动更加高效，有效发挥“经济体检”作用。要深学细悟习近平总书记关于审计工作的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，全面落实市委“1361”思路举措，主动把审计工作放在“十五五”高质量发展和促进共同富裕的大场景下谋划推进，为做强“一圈一极一中心”、实现“十五五”精彩开局提供强有力监督保障。

张振丰强调，要以更高站位扛牢政治责任，始终坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，把政治要求贯穿审计工作全过程、各环节，增强审计工作的战略性、系统性和前瞻性，构建上下贯通、执行有力、运转高效的全市审计“一盘棋”格局。要以更强担当深耕主责主业，实现重点领域审计监督全面覆盖，聚焦重大决策落实，推动“两重”“两新”等财政资金规范使用，加大对重点任务、重点工作、重大改革落实落地情况的监督力度，以高质量审计服务高质量发展；聚焦防范化解重点领域风险，坚决守牢底线，更好统筹发展和安全；聚焦防范和纠治政绩观偏差，确保权力规范运行；聚焦强化财政资金绩效，严格落实中央八项规定精神、过“紧日子”等要求，增强预算单位当家理财的责任感；聚焦兜牢民生底线，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，推动政策直达基层、资金精准落地；聚焦推进反腐治乱，深挖细查重点领域腐败，以穿透式审计助力风腐同查同治。

张振丰强调，要牢牢抓住审计质量这条生命线，统筹做好审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，加快推进人工智能、大数据等新技术在审计领域创新应用，深入开展“审计质效提升年”行动，标本兼治打好审计整改“组合拳”。要加强审计自身建设，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，打造高素质专业化审计干部队伍，营造各级各部门信任审计、支持审计、配合审计的良好氛围，不断开创审计事业高质量发展新局面。

来 源：温州日报

原标题： 十三届市委审计委第八次会议召开

以高质量审计护航高质量发展 有力服务保障做强“一圈一极一中心”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com