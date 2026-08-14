文成组织工作十大专项行动让村民家门口“淘金”

温州日报 2026-08-14 08:25:03

实施“文坊富成”行动，打造山区特色共富工坊品牌，是文成组织工作十大专项行动的重中之重，万旺生物·共富工坊则是典型成效之一。

温州网讯 文成县南田镇村民赖百棕，如今找到了一份离家近、收入也还行的工作——种田。

他在镇上的万旺生物·共富工坊里，种植管理水稻、大豆和羊肚菌，试用期过后月工资6000元，这让他暂时安心留在老家生活。

更多人和村庄从这家共富工坊获益。新南村落地食用菌菌棒生产线、研发大楼等设施，部分村民分得征地补偿共500多万元；高村村建成百亩粮菌轮作种植基地，部分村民获得土地流转金每年每亩500元，比市场价至少高四分之一。

招引到具有如此带动效应的共富项目，离不开今年来文成实施组织工作十大专项行动，推动党建、干部、人才集聚并开展组团式帮扶，为实现今年该县全体居民人均可支配收入超全国平均水平奠定组织基础。

实施“文坊富成”

拎包住引来农业链主

实施“文坊富成”行动，打造山区特色共富工坊品牌，是文成组织工作十大专项行动的重中之重，万旺生物·共富工坊则是典型成效之一。

该共富工坊依托浙江万旺生物科技有限公司而设，主要开展羊肚菌、红托竹荪、灵芝等食用菌的生产、加工和销售，产品已打入山姆会员商店、盒马等知名超市。目前稳定吸纳60多名村民务工，人均月收入4000元。

作为省科技型中小企业，“万旺生物”将投资3亿元，打造浙南最大食用菌智能化工厂和“链主”企业。达产后，预计年产值2.5亿元，发展种植面积超万亩，带动就业千人以上。

南田镇党委通过实施“文坊富成”行动，加快推动该共富项目落地。镇党委指导镇兴村公司出资，流转土地建立百亩连片种植基地，建设大棚等农用设施，再把基地租给“万旺生物”。后者只需“拎包入住”即可开展种植，节省了超千万元前期投资。兴村公司每年收取租金3万元，额外再获得累计分红411万元用于乡村建设。

南田镇党委的做法并非个例。在实施“文坊富成”行动中，文成迭代升级共富矩阵，设置“共富工坊”投促服务中心，推动农业、经信等部门统筹抓品牌营销、订单对接和市场开拓，开设“共富市集”，试运营首条“珊溪—义乌”共富物流专线，支持农创客入驻工坊，常态开展技能培训，带动更多山区群众增技增收。

开展“头雁提能”

轻资产带动养殖沼虾

文成组织工作十大专项行动另一项特色举措，是实施“头雁提能”行动，提升村社干部带动缩差共富的本领。

以巨屿镇为例，该镇完善村社新一届“两委”班子胜任度与长效评估机制，从产业带头、履职担当、实干成效等六个维度量化村社干部履职标准，引导他们积极带领村民致富。

在这套机制推动下，孔龙村新一届“两委”班子抓住全县大力推广山区淡水渔业、县渔业种苗繁育中心和省淡水水产研究所温州分所双双落地本镇的契机，在全县率先尝试帆布桶养殖罗氏沼虾。尤其是村“一肩挑”干部林长安，在实践中初步摸索出一套适合本地实际的降低养殖成本、提升虾苗成活率的方法。设备加虾苗所有前期投入不到10万元，“预计今年一次收获就能回本。”对此他信心满满。

下一步，该村新一届“两委”班子还将利用集体资产，进行淡水养殖场地设施增资扩产。无论是有意开展规模化养殖的村民还是低收入群体，都能以租赁的方式投身这个产业，轻资产走上就业增收之路。

不只是巨屿，如今文成深入实施“头雁提能”行动，聚焦产业发展、入岗履职、共富场景等六个维度，推行胜任度评价机制。从退役军人、返乡创业青年、致富带头人、大学生村官中选配人员充实村社后备力量。聚焦富民产业开展干部履职培训，将绩效报酬同集体经济、带富成效挂钩，激发基层干部干事创业活力。

发挥组织优势

激发缩差共富硬核力量

增收项目和共富场景纷纷落地，是文成组织工作十大专项行动取得成效的一个个缩影。

该县发挥组织工作护航中心、选贤任能、强基固本、聚才育才的职能优势，深化干部人才组团式帮扶，推动资源向富民倍增计划集聚，不断把组织优势转化为共富质效。

文成首先做深党建引领文章，集聚干部人才资源助力缩差共富。实施“组织联建”行动，联动乡镇、部门和村社建强片区联合党委，“码上共富”相关做法入选市第二批“小切口、大撬动”改革项目。实施“强基富村”行动，推广秀水型等模式，深化整村运营等举措，发展水经济、电商直播等产业，增强村社自我造血能力。

该县优化资源配置，推动党员干部人才在缩差共富一线破难攻坚。实施“党员领跑”行动，吸纳专业领域骨干组建先锋队，进村开展帮扶指导。实施“干部砺炼”行动，选派优秀干部到共富一线，将富民倍增成效作为识别选用干部的重要依据。实施“青创福地”行动，用好“一人公司”服务中心与青创空间，统筹解决关键小事，让更多青年留在文成。

该县还完善干部人才帮扶制度，推动干在实处。实施“派驻帮扶”行动，选派干部到重点村社担任第一书记、农指员，帮助争取项目、化解矛盾。实施“暖心护航”行动，组织干部结对帮扶低收入农户，动态调度帮扶、协商破解堵点。实施“典型引领”行动，提炼优秀经验做法，对成效显著的干部加大选树表彰力度，确保学有榜样。

来 源：温州日报

原标题： 村头飘菌香 水里跃沼虾

文成组织工作十大专项行动让村民家门口“淘金”

记者 张睿 通讯员 包永强 实习生 王冉冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com