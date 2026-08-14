温州日报 2026-08-14 08:25:00

瑞安企业浙江程力汽车制造有限公司正式拿到国家级整车生产资质，也标志着瑞安实现从汽配大市迈向整车制造的历史性跨越，将“整车梦”变为现实。

温州网讯 昨天，工业和信息化部官网公布了第409批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新增车辆生产企业名单，瑞安企业浙江程力汽车制造有限公司成功入选。这意味着这家企业正式拿到国家级整车生产资质，也标志着瑞安实现从汽配大市迈向整车制造的历史性跨越，将“整车梦”变为现实。

作为“中国汽摩配之都”，瑞安拥有千亿级完整汽摩配产业集群，零部件配套体系成熟完备、出口优势突出，但长期缺乏本土整车生产企业，成为产业升级的短板。瑞安锚定产业强市目标，精准招引培育整车制造项目，以全周期“保姆式”服务赋能企业落地，全力推动零部件产业向整车制造高端方向跃升。据悉，该企业董事长郑明统在瑞安市诚挚邀约下，怀揣反哺家乡的初心，扛起打造瑞安本土整车企业的重任。自2022年起，他辗转走访德国大众、奇瑞、赛力斯等国内外头部车企深度研学，牵手中国民企500强、总资产近200亿元的湖北程力汽车集团合资共建浙江程力汽车。该项目于去年1月落地瑞安市东山街道，同年7月首批特种定制车辆顺利下线交付，跑出产业项目落地投产的“瑞安速度”。

“企业成立至今，生产交付工作依托集团总部资质开展。如今国家级整车生产资质到手，标志着企业迈入自主设计、独立生产、自有品牌运营的全新发展周期。”郑明统介绍，公司将依托瑞安完善的零部件产业链，打造差异化高端专用车产业高地。资质审批期间，企业研发团队已完成三款车型的样车测试，目前均可投入量产。近日，记者走进浙江程力汽车的生产车间一侧看到，一款外观并不张扬的冷藏车静静停放在工位上，郑明统介绍，该车厢采用高分子整体发泡工艺，箱体较传统产品减重300公斤，保温性能提升20%，且零甲醛、可降解，绿色环保。碳纤维材料的应用，使强度跃升6倍，同时兼顾了成本。据悉，这款轻量化复合型冷藏车将于今年11月正式投产，目前已与宇通、福田、吉利等主流车企达成合作意向。

车间另一头，停放着一辆箱体全部由太阳能光伏板组成的新能源光伏车。据悉，针对非洲地区电力短缺、燃油成本高昂的痛点，企业自主研发了该款光伏车辆。这款车的太阳能驱动方案恰好切中市场刚需。目前团队已与坦桑尼亚当地企业深度对接，为跨境冷链、农产品物流提供低成本绿色运输方案。还有一辆造型更为硬朗的新能源电池灭火抢险车，让人眼前一亮。它集电池火情处置、道路洒水、扬尘清扫于一体，外观像一辆普通环卫车，内里却藏着硬核技术。企业联合科研机构自研专用灭火介质，能够在新能源电池燃烧时快速响应、精准处置。平时可服务于企业清扫，关键时刻变身消防抢险利器，为新能源车企、储能产业园提供一体化安全保障方案。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安要造车了

企业获生产资质，已研发三款车型

瑞安融媒记者 项颖 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com