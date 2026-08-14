温州都市报 2026-08-14 08:25:00

记者从国家统计局温州调查队获悉，7月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.6%，环比下降0.3%。

温州网讯 昨天，记者从国家统计局温州调查队获悉，7月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.6%，环比下降0.3%。

与去年7月相比，非食品类消费品价格成为主要拉动力量。受国际金价及大宗商品价格上涨影响，其他饰品价格大幅上涨34.7%，黄金饰品价格上涨22.3%。工业消费品中，计算机、平板电脑和移动电话机价格分别上涨21.7%、18.2%和11.2%。

食品价格同比下降1.1%，降幅较上月收窄0.1个百分点。其中，猪肉价格下降6.1%，但降幅较上月收窄2.9个百分点；鸡蛋、鲜果、鲜菜价格分别上涨7.5%、1.3%和0.8%。

从环比看，受能源价格回落影响，CPI下降0.3%。其中，能源价格下降6.1%，受国际原油价格波动影响，汽油价格下降10.7%；受国际金价下行影响，黄金饰品价格下降2.9%。

食品价格则环比上涨0.4%。随着生猪产能调控政策见效，叠加高温及强降雨天气推高运输成本，猪肉价格由上月下降1.2%转为上涨4.8%；鲜菜、薯类价格分别上涨3.1%和0.3%。此外，受暑期出行需求增加带动，服务价格环比上涨0.2%。

来 源：温州都市报

原标题： 上个月温州CPI同比上涨0.6% 金饰与数码产品涨幅较大

记者 杨晓宴 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com