首批45个“三新”消费试点项目出炉 最高补助2000万元

温州晚报 2026-08-14 08:25:00

近日，市商务局正式印发《温州市消费新业态新模式新场景首批试点项目名单的通知》，45个项目入选首批试点名单，覆盖鹿城、瓯海、洞头、瑞安、乐清、永嘉、平阳、龙港、文成、泰顺等多个县（市、区）。

温州网讯 近日，市商务局正式印发《温州市消费新业态新模式新场景首批试点项目名单的通知》，45个项目入选首批试点名单，覆盖鹿城、瓯海、洞头、瑞安、乐清、永嘉、平阳、龙港、文成、泰顺等多个县（市、区）。

这批项目的出炉，标志着温州作为全国首批消费“三新”试点城市，在培育消费新增长点、激发消费活力方面迈出了实质性步伐。

去年12月，温州入选首批全国消费新业态新模式新场景试点城市，试点期间（2025—2027年）获得3亿元中央专项资金支持。这一试点重点支持三大方向：健全首发经济服务体系、创新多元化服务消费场景、推动优质消费资源与知名IP跨界联名。

此次入选的45个项目，是经过公开征集、区县上报、专家评审、社会公示、集体决策等多道严格程序遴选出来的。

在“创新多元化服务消费场景”方向，项目数量最多、类型最为丰富。从历史文化街区到智慧文旅，从银发经济到宠物经济，从非遗创新到工业遗存改造，可谓应有尽有。

其中，温州低空经济科创园—沉浸式低空研学赛事融合体验项目尤为引人注目。该项目位于鹿城区牛山北路，是温州首家集无人机4S店、研学科普、赛事运营、娱乐及配套服务于一体的低空经济主题综合体。园区按“一楼商业体验、二楼研学赛事”功能布局，建成无人机展销大厅、飞行体验区以及VR低空科技体验馆、标准化无人机竞技场、FPV穿越机赛道等配套设施。市民在这里可以体验无人机操控、VR虚拟体验、球幕影院等特色项目。

此外，江心屿“未来诗境”智慧文旅融合提升工程、温州园博园、山根艺术小村、温州梧田老街文化创意街区、青灯东方生活美学产业集群等一批文旅融合项目也纷纷入围。特别值得一提的是，鹿城区悦颐银发—数智健康消费新场景项目瞄准银发经济新赛道，温州西岸产业综合体——西鹿上新宠物人宠共生社区则聚焦宠物经济这一新兴消费领域。

在“健全首发经济服务体系”方向，鹿城区温州盒马首发经济服务体系项目、瓯海区温州园博SHOW（温州雪歌服饰）、巴拉巴拉《中国小朋友》2.0 IP新品发布·温州园博园（浙江森马服饰），以及永嘉县温州楠溪江悦榕庄酒店项目等纷纷入围，体现了温州在品牌首店、首发活动等方面的布局。

在“优质消费资源与知名IP跨界联名”方向，平阳县一鸣×人气IP联名跨界消费项目、龙港市“收藏家计划”IP衍生品开发及运营项目、泰顺县温州老字号·卢峰茶“研制宿销”一体化项目入选，展现了温州老字号与新消费品牌借助IP力量转型升级的新探索。

根据《温州市消费新业态新模式新场景试点项目及资金管理办法》，入选试点的项目将获得有力的资金支持。其中，资产投资类项目按核定投资额给予最高30%补助，公共属性项目最高可提至50%，单个项目、单个企业最高补助2000万元。非资产投资类项目按核定直接支出给予最高30%奖励，单个项目最高200万元，单个企业最高500万元。

来 源：温州晚报

原标题： 最高补助2000万元 首批45个“三新”消费试点项目出炉

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com