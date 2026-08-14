温州晚报 2026-08-14 08:27:48

近日，《温州市楠溪江保护管理条例》的修改决定已正式获浙江省人大常委会批准，并将于本月15日起施行。

温州网讯 近日，《温州市楠溪江保护管理条例》的修改决定已正式获浙江省人大常委会批准，并将于本月15日起施行。这也是该条例自2020年实施以来的首次全面修订。

《条例》详细列举了楠溪江保护范围内禁止的污染环境、破坏生态行为。规定在明令禁止的区域不得组织或进行旅游、运动娱乐、休闲露营等活动；个人禁止在这些区域游泳，或开展桨板、皮划艇等水上活动。禁止区域内禁止露天烧烤和提供餐饮服务。上述各类禁止区域由永嘉县人民政府依法划定并公布。

对于破坏楠溪江生态的行为，新规加大了处罚力度。《条例》第二十三条第一项明确，使用地笼网等禁用渔具进行捕捞的，由永嘉县渔业渔政主管部门没收渔获物、违法所得和渔具，并处二十万元以下罚款；情节严重的，并处二十万元以上二百万元以下罚款，吊销捕捞许可证，可以没收船舶。

《条例》第二十三条第四项规定，在除饮用水水源一级保护区外的其他明令禁止的区域组织进行旅游、运动娱乐、休闲露营等活动的，由生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下罚款。第五项规定，个人在明令禁止的区域游泳或者开展桨板、皮划艇等可能污染水体的活动的，由生态环境主管部门责令停止违法行为，可以处五百元以下罚款。

立法理念上也实现了升级。《条例》的立法依据由多部单行法统一调整为 《中华人民共和国生态环境法典》 。保护管理原则明确为“预防为主、系统治理、生态优先、绿色发展、公众参与、损害担责”。

此外，《条例》还鼓励依法发展符合生态环境准入清单的产业，推动乡村振兴。同时，新规要求永嘉县需建立健全资金补偿、对口协作、产业转移、共建园区、购买生态产品和服务等多元化的生态保护补偿机制，并对饮用水水源等重要生态要素的保护者加大补偿力度。

条例明确了楠溪江保护范围为“永嘉县行政区域内楠溪江沙头供水工程大坝以上楠溪江干流、支流的集雨区域”。

来 源：温州晚报

原标题： 楠溪江保护“新规”来了 使用地笼网捕捞最高可处二百万元罚款

个人在明令禁止的区域游泳或者开展桨板、皮划艇等可能污染水体的活动的，可处五百元以下罚款

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com