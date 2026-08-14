温州晚报 2026-08-14 08:32:12

近日，市住建局发布《温州市关于推进保障性租赁住房高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，在准入条件、发展路径、运营管理和退出机制等方面做出系统性优化。

温州网讯 近日，市住建局发布《温州市关于推进保障性租赁住房高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，在准入条件、发展路径、运营管理和退出机制等方面做出系统性优化。

截至2026年7月，温州已累计建设筹集保障性租赁住房13.6万套（间），有效解决了26.8万新市民、青年人的阶段性住房困难。在此基础上，《实施意见》拟进一步明确，“十五五”期间，全市竣工交付保障性租赁住房3.8万套（间），新增受益人口10万人。

《实施意见》对保障对象进行了精准“画像”，申请人本人及配偶在项目所在县（市、区）一定区域内无自有住房，且当前未享受公租房保障。区域范围由各县（市、区）根据实际划定，既保证政策弹性，又避免“一刀切”。

在发展方式上，《实施意见》拟明确“优先利用存量房源发展保障性租赁住房”，按照供需匹配、职住平衡的原则筹集建设。建设标准方面，拟要求执行《保障性住房建设标准》。运营管理上，支持引进专业化、规模化企业，同时鼓励国有企业发挥示范引领作用，积极申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），为保障性租赁住房的可持续运营打开资本化通道。

《实施意见》全面承接了国家、省级层面的土地、审批、资金、税费、金融等支持政策，并特别细化了水电气价格政策和住房公积金支持政策。对运营企业而言，民用水电气价格、税收减免等“真金白银”的实惠将进一步增强市场主体的参与积极性。

新增的项目退出管理机制是此次修订的一大亮点。《实施意见》拟明确，保障性租赁住房在招租前，运营单位须制定招租方案并报送住建部门。同时规范了项目退出的情形、程序和优惠政策处置等事项，让保障性租赁住房“进得来、管得住、退得出”，确保有限的公共资源用在最需要的人身上。

目前，《实施意见》正处于社会公开征求意见阶段，市民如有意见可在本月19日前以电子邮件、来信来函等方式反馈至市住建局。

来 源：温州晚报

原标题： 保障性租赁住房新规征求意见

“十五五”期间全市竣工交付3.8万套（间）

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com