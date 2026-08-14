温州日报 2026-08-14 08:36:45

今年上半年，泰顺空气质量“双第一”：PM2.5平均浓度15.3微克/立方米、同比下降32.3%，空气质量优良率100%，两项指标均居全省首位；集中式饮用水水源地水质达标率同样达100%。

温州网讯 昨天上午，泰顺县举行生态文明建设情况新闻发布会。记者从会上获悉，今年上半年，泰顺空气质量“双第一”：PM2.5平均浓度15.3微克/立方米、同比下降32.3%，空气质量优良率100%，两项指标均居全省首位；集中式饮用水水源地水质达标率同样达100%。

好空气、放心水是怎么来的？据介绍，泰顺通过全域污染源排查整治、秋冬季攻坚等行动持续治气，今年大年初一当日PM2.5平均浓度低至12微克/立方米，同比降幅达80.6%；同时深化闽浙边六县大气联防联控，推动邻县8家涉气企业完成“煤改气”。治水上，城关污水处理厂二期建成投用、新增日处理能力2万吨，213座单村水站完成升级改造，城乡生活垃圾无害化处理率实现100%。今年上半年，泰顺还顺利通过国家生态文明建设示范县复核，入选省级生物多样性友好城市建设试点。针对群众反映较多的畜禽养殖污染问题，泰顺划定了禁养区、限养区、适养区，严把选址、审批、监管三道关，下一步还将加密巡查频次、推动问题闭环整改。

老百姓最关心的，还有生态环境损害赔偿金花到了哪里。泰顺县检察院对生态修复资金实行“入口、出口、评估”全链条监督：紧盯赔偿金足额缴纳，逐项审核复绿、治水项目预算，资金拨付后还要“回头看”验收，确保“取之于损、用之于修”。

8月15日，我国首部以“生态环境”命名的法典——《中华人民共和国生态环境法典》将正式施行，生态司法保护也成为发布会问答环节的焦点。泰顺县法院已把乌岩岭国家级自然保护区、飞云江干流、珊溪水库入库支流、廊氡度假区古廊桥生态保护带、浙闽交界交溪流域列为五大重点保护区，常态化开展巡回审判。针对飞云江、珊溪水库跨区域治理难题，泰顺还与文成、瑞安等地建立流域生态司法协作机制，联合守护温州“大水缸”。

生态变好，也正转化为群众看得见的实惠。过去一年，全县新增2万平方米公共共享绿地；上半年，泰顺GDP增长7.6%、居全市第二，全体居民人均可支配收入增长6.8%、居全市第一、全省第二，“三杯香”茶品牌价值超27亿元，飞云湖国际旅游度假区等重点文旅项目稳步推进，带动社会消费品零售总额增长6.1%。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺空气全省“双第一” 饮用水100%达标

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com