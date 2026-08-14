温州7月CPI出炉：猪肉淡季上涨 机票暑热反降

温州日报 2026-08-14 08:39:00

一串数字背后，是菜篮子的起伏、出游账本的变化，也是一座城市的消费温度。

温州网讯 7月份温州CPI同比上涨0.6%、环比下降0.3%，总体温和波动，但老百姓“钱袋子”的感受却冷暖不一：猪肉价格淡季逆势上涨，养殖户笑了、消费者愁了；暑期旅游火了，住宿涨了，机票却因燃油附加费下调反而便宜了……一串数字背后，是菜篮子的起伏、出游账本的变化，也是一座城市的消费温度。

菜篮子里有“涨”有“跌”，猪肉价格最牵动人心。从同比看，食品价格下降1.1%，降幅有所收窄。这其中最惹眼的，是猪肉价格同比下降6.1%，降幅较上月收窄2.9个百分点。有意思的是，环比数据透露出一个转折信号：7月份猪肉价格由上月下降1.2%转为上涨4.8%。

在市区兴文里做了十多年猪肉生意的陈老板感受最直接，他坦言，原本夏天就是猪肉淡季，价格一涨，生意更难做，“原来一天能卖一两头猪，现在站一天，半头都难卖。”

究其原因，业内人士分析，主要是由于生猪产能综合调控政策效应显现，叠加部分地区高温、强降雨等极端天气推高运输成本，导致猪肉价格有所上涨。另外，鸡蛋、鲜果、鲜菜价格温和波动，同比分别上涨7.5%、1.3%、0.8%。

7月正值暑假，旅游市场格外热闹。暑期旅游“冰火两重天”：住宿涨了，机票降了。环比来看，服务价格上涨0.2%，其中旅行社及其他旅游服务价格上涨5.8%，在外住宿价格上涨0.8%。这反映出暑期出行需求确实旺盛，导游紧俏，价格自然水涨船高。

但飞机票价格环比下降6.2%，这跟往年“越到暑假机票越贵”的常态不太一样。航空公司自7月5日起下调了燃油附加费：800公里以下航线每航段降30元，800公里以上降50元。此外，今年暑运期间温州机场加密了多条航线，运力增加也是机票降价的原因之一。

此外，温州今年迭代升级了“一张机票游温州”政策：凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可在全市75个景区景点享受免门票优惠、12个景区景点享受门票5折优惠。来温州旅游，路费省了，门票也省了，这波操作很接地气。

再看工业消费品这边，金价遭遇“过山车”。同比看，受国际大宗商品价格变动影响，黄金饰品价格上涨22.3%。但环比来看，受国际金价下行影响，黄金饰品价格环比下降2.9%。

来 源：温州日报

原标题： 猪肉淡季上涨 机票暑热反降 温州7月CPI出炉

记者 林迎颖 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com