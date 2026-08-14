员工私收婚庆款项，酒店能拒绝服务吗？法院这样判

温州日报 2026-08-14 09:46:53

法院经审理认为，张某作为酒店销售经理，在经营场所内使用某酒店专用印章对外签订合同、接收款项的行为，属于职权范围内的职务行为，对某酒店发生效力，该民事行为所产生的法律后果，应由某酒店承担。

温州网讯 新人在酒店门店预订婚庆一站式服务，不料临近婚期，对接销售突然失联，款项也被其私自侵占，酒店以员工私下交易、公司未收款为由拒绝履约。近日，鹿城区人民法院审结一起服务合同纠纷案，依法判决解除双方服务合同，酒店返还王某90%合同款项17874元，并按合同约定支付20%合同款项的违约金3972元。

2025年6月，小伙王某为筹备婚礼，到某酒店咨询婚庆服务，在销售经理张某的推介下，王某选定婚庆一站式服务。后续张某持续对接服务细节，根据王某的要求对接预订主持、摄影摄像等相关合作商。次月，双方在酒店经营场所正式签订婚庆服务合同，王某按约付款19860元，张某在合同文本及收款收据上均加盖酒店预订专用章。

2026年1月，王某婚期将至，准备敲定婚庆服务细节时，却发现怎么也联系不上张某。王某联系某酒店，其以王某系与张某私下交易，与其无关为由，拒绝履行合同。原来，王某的款项系被张某“私吞”，未上交公司。王某无奈之下自行对接了前期已预订的婚庆服务合作商，才得以如期举办婚礼。因协商退款事宜未果，王某将某酒店诉至鹿城法院。

法院经审理认为，张某作为某酒店的销售经理，在经营场所内使用某酒店专用印章对外签订合同、接收款项的行为，属于职权范围内的职务行为，对某酒店发生效力，该民事行为所产生的法律后果，应由某酒店承担。张某私自截留、侵占客户款项的行为，系某酒店与其员工之间的内部管理及追偿问题，不能据此对抗善意的合同相对方。某酒店未按约定提供婚庆一站式服务，已构成违约，王某主张解除合同于法有据。综合考量合同性质为服务合同，张某已部分完成前期与合作商的对接、预订工作，酌情确定某酒店返还合同总金额的90%款项，故法院依法作出如上判决。目前，该判决已生效。

法官说法：

《民法典》第一百七十条规定，执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。日常生活中，消费者在商家经营场所、通过在岗工作人员办理业务，且合同、票据加盖商家专用印章时，有充分理由相信工作人员系代表商家履职，属于法律意义上的“善意相对人”，其合法权益受法律优先保护。商家以“员工私下交易、公司未收款、内部不知情”为由拒绝对外履约、推卸责任，无法律依据，不能免责。若发生员工职务侵权、违法犯罪情形，企业对外承担民事责任后，可依法向过错员工追偿，挽回自身损失。

来 源：温州日报

原标题： 员工私收婚庆款项 酒店能拒绝服务吗

法院：员工职务行为对酒店发生效力，酒店构成违约

通讯员 鹿萱 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com