温州日报 2026-08-14 09:46:54

日前，苍南县市场监管局藻溪所联合该县质检院通过隐患排查、工艺优化、分类提质等一系列技术帮扶举措，规范当地猪油渣生产全流程、提升产品品质，助力地道乡村美味安全出圈。

温州网讯 日前，苍南县市场监管局藻溪所联合该县质检院通过隐患排查、工艺优化、分类提质等一系列技术帮扶举措，规范当地猪油渣生产全流程、提升产品品质，助力地道乡村美味安全出圈。

据了解，猪油渣是藻溪镇的特色美食，当地拥有4家规模生产企业、近50家家庭小作坊，带动300余名村民稳定增收。但该产业长期沿用传统生产模式，产品出锅冷却静置、人工包装等后端工序缺少标准化卫生管控，易存在食品安全隐患。2027年3月新版食品安全国家标准将正式实施，散装销售的猪油渣将被纳入预包装食品监管范畴，对生产流程、品质管控、作业卫生提出更为严格的要求。为帮助生产经营主体提前完成合规升级，当地组建帮扶专班，下沉生产一线开展精准技术帮扶。

“冷却间通风不足、生熟工具混用、出锅后无灭菌工序，菌落总数很容易超标。”帮扶专班逐家走访经营主体，走进作坊后厨、加工车间、成品库房，全面摸排生产规模、制作流程、卫生管控现状。为找准污染关键节点，选取多家典型作坊、企业开展全流程跟踪采样，分别在原料进场、热加工出锅、冷却静置、成品包装四个环节取样检测。数据显示，高温熬制工序杀菌效果达标，但后续冷却、封装阶段的环境、操作污染，会让成品菌落总数上升2至3个数量级，是成品微生物超标的关键原因。

找准产业共性问题后，技术人员围绕猪油渣成品开展多组梯度灭菌对比试验，对巴氏杀菌、高温压力灭菌等不同方案逐一测试。同时邀请经营户、本地食客，从酥脆度、香气、色泽多个维度品鉴打分。经过多轮调试比对，筛选出兼顾安全与风味的灭菌方案，既能有效灭杀有害微生物保障合规，又最大程度保留猪油渣标志性的香脆口感。

考虑到企业、家庭作坊场地大小不一、资金条件差距明显，帮扶推行“一坊一策、一企一方案”定制化升级路径。针对场地有限、资金不多的家庭小作坊，重点优化车间布局，加装物理隔断严格区分生熟区域，规避交叉污染；推介小型简易灭菌设备，配套建立温度、时长登记台账，实现灭菌过程可记录可追溯，用轻量化改造守住食品安全底线。对规模以上生产企业，则推动全链条标准化提升，引导企业把质量管控前移，完善原料验收、热加工管控、洁净冷却、人员卫生整套管理制度；鼓励企业自建简易化验室或落实定期送检制度。

经过一轮标准化改造，当地猪油渣作坊车间面貌焕然一新。稳定可靠的灭菌工艺带动产品品质显著提升，线上订单持续走高。

来 源：温州日报

原标题： 标准化改造车间面貌焕然一新 藻溪猪油渣美味提质“下功夫”

记者 鲍南南 通讯员 周小杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com