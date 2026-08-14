淘宝商家坚称自家产品是真皮 男子花800元做鉴定维权

温州都市报 2026-08-14 09:46:54

男子网购手机壳，商家宣称产品为真皮。双方争执不下，男子一气之下，为价值68元的手机壳，自费800元做材质鉴定。

商家出具的检测报告

消费者黄先生出具的检测报告

温州网讯 前天，消费者黄先生拨打热线反映，他在淘宝天猫一家名为“ashletipet旗舰店”的店铺买了一个68元的手机壳，质疑其材质并自费800元做了鉴定，检测报告显示为聚氨酯（PU）革。而商家拿出一份质检报告，称是牛头层皮革。事实究竟如何？

买家：曾从事皮革行业十余年，一眼看出是假皮

卖家：百分百是真皮，假一赔十，有质疑可去质检

今年7月18日，黄先生在淘宝天猫的“ashletipet旗舰店”买了一款华为Mate80Pro的手机壳，商品页面宣称材质为“真皮”，原价108元，优惠后实付68元。

黄先生告诉记者，他曾从事皮革行业十几年，7月22日收到货后一眼就看出是假皮。他随即联系商家客服，对方坚称，“百分百是真皮，假一赔十，如果有质疑可以去质检，检测出来不是真皮的话，费用我们承担，如果是，全部损失亲自己承担。”

于是，黄先生花了800元，7月27日委托一家检测技术服务公司对手机壳进行材质鉴定。检测报告显示，该手机壳材质为聚氨酯（PU）革。

“这是革，并非头层牛皮。”黄先生再三强调，“我本来也不是为了这几百元，但商家说得那么肯定，还说可以去检测，那我就较个真。”

然而，当黄先生拿着检测报告再次联系商家时，对方却以不喜欢可以申请退货退款予以回应。黄先生气愤地说，“当初是商家让我去做质检的，现在质检结果出来了，却不认了。”

卖家：材质确是头层牛皮，我们有质检报告

买家：一份样品检测报告不能当“免死金牌”

记者联系上“ashletipet旗舰店”客服主管唐女士。唐女士说，“店铺发出去的手机壳肯定是真皮的。”

记者追问，“你所说的真皮，是指头层牛皮吗？”

“对的，我们也是有质检报告的。”唐女士说，她提供了一份2025年8月1日的检测报告，其显示：送检产品为一款华为Mate70Pro手机壳，材质鉴定为“牛头层皮革”。唐女士告诉记者，“牛头层皮革，就是头层牛皮。”

记者问，“送检的这款华为Mate70Pro手机壳是否可以代表黄先生购买的华为Mate80Pro手机壳？”

唐女士表示，“这是华为Mate系列的不同规格，送检其中一件即可，就像衣服S、M、L，只需送检其中一个规格。”

记者追问，“那送检的样品是头层牛皮，是否可以代表发货的产品也是同材质呢？”

唐女士表示，“那当然，我送检的产品是大货里随机抽样送检的。”同时，她告诉记者，最新的质检报告是今年8月送检的，但并未检测材质，仅对产品重金属含量进行检测。

对于黄先生自行送检的报告，唐女士提出质疑：“他拿去质检的产品，我们不清楚是不是我们的产品，万一调包了呢？”

黄先生则反驳称，商家的检测报告只能证明当初送检的样品是真皮，不能证明批量生产的东西是真皮的，“你的一份样品检测报告不能当‘免死金牌’。”他说。

唐女士回应，“那可以通过平台、媒体或第三方机构重新抽检，对产品进行检测。”

卖家：“报复性”拍了46单，怀疑是职业打假人

买家：我不是职业打假人，遇到造假正当维护权益

黄先生告诉记者，“8月9日，我拨打淘宝天猫消费者服务热线，客服说，商家有假一赔十及不是真皮承担相应费用的承诺，会强制要求商家理赔，24小时内回复。后来，平台客服说商家不认可我的送检结果，怀疑送检产品被调包。于是8月10日，我又发起了售后投诉。”

维权受阻后，8月9日下午，他在“ashletipet旗舰店”多次下单，他说，“我要把你们所有的产品都买过来做检测，看看有多少是假货。”

唐女士则称，黄先生“报复性”拍了46单，金额超过2万元，其中两个大额订单合计6000多元已由黄先生自行申请退款，目前仍有2万多元订单未发货，影响店铺的正常运营。她还说，“他还在聊天中辱骂客服，并放话要‘搞死’我们店铺。”

唐女士告诉记者，“平台小二让我不用理会，并建议对他的账号进行‘打标’（标记为异常用户），货也不要给他发，但是前几天仓库不知情，有几单点了发货。”

唐女士无奈地说，“上来第一句就是‘不是牛皮假一赔十？’客服为了安抚他，顺着他的话说，我们怀疑他是职业打假人。”

对此，黄先生反驳，“我不是职业打假人，如果遇到类似造假的事，我也会维护自己权益，我就是较真，正好这次是自己了解的皮革行业，就认真了。我的淘宝账号是2015年注册的，是不是职业打假人，平台可以看到。”

对于此事的诉求，黄先生提了三点，“其一，商家履行承诺‘假一罚十’；其二，由商家承担检测费；其三，由第三方出具检测报告。”他希望，淘宝平台要及时介入，严肃处理售假行为，别让假货横行无忌。

唐女士告诉记者，平台已介入处理，并提供一张8月8日13：40的平台客服反馈：由于买家提供CMA检测凭证，经核实交易支持10倍赔付，退款金额680元，请您24小时内与买家协商一致，逾期未反馈异常，淘宝按照流程正常处理退款。黄先生则表示，至今未收到680元的退款。唐女士说，“应该还在走流程。”

前天下午，记者就相关事件致电淘宝平台咨询，客服回应称将在24小时内由专人回电。截至昨天发稿时，淘宝平台并未回电正面回应此事，仅在记者致电手机号码绑定的淘宝聊天中留言：平台会对商家售后综合服务指标考核，若达到处罚节点，也会对商家进行限制发布商品、公示警告、店铺屏蔽等处罚，后续可关注商家是否被处罚。

随后，黄先生告诉记者，“8月13日，平台客服曾来电告知我，赔付和检测费将从商家保证金中扣除，但最终金额以平台财务核定为准。另外，我也把后来下的订单都退了。”

昨天，记者登录淘宝天猫，在“ashletipet旗舰店”看到，黄先生所买的链接产品标题已去除“真皮”，其产品属性已去除“保护套质地：真皮”。

来 源：温州都市报

原标题： 碰到“牛皮哄哄”的商家，他的脾气也上来了 为68元的手机壳花了800元去做材质鉴定

消费者：平台客服告知，赔付和检测费将从商家保证金中扣除

网购平台显示，当事商家已将相应产品标题去除“真皮”两字

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com