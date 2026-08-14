龙湾区委书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

龙湾发布 2026-08-14 09:40:00

8月13日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨带队开展“大走访大调研大服务大解题”活动，深入制造业企业、产业园区走访调研，面对面倾听企业诉求，实打实研判发展难题，推进产业平台建设与企业服务各项工作，以精准务实的举措助力实体经济提质增效。

8月13日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨带队开展“大走访大调研大服务大解题”活动，深入制造业企业、产业园区走访调研，面对面倾听企业诉求，实打实研判发展难题，推进产业平台建设与企业服务各项工作，以精准务实的举措助力实体经济提质增效。

夏禹桨一行先后前往瓯星机械设备有限公司、兴伟阀门集团有限公司、温州万唯五金有限公司、三丰管业有限公司，深入生产车间察看工艺流程，与企业负责人深入交流，详细了解企业技术研发、市场布局、生产经营现状及当前面临的困难挑战。此次走访覆盖专用设备制造、阀门、五金配件、不锈钢管材等多个优势产业领域，企业涵盖高新技术企业、专精特新企业等多种类型，发展态势各有差异，既有保持稳健增长的成长型企业，也有受市场环境影响面临下行压力的传统制造企业。

在随后召开的国有产业园专项工作座谈会上，瓯飞集团、浙南科技城集团分别就所属产业园的建设进展、招商运营、企业服务等工作情况作专题汇报，新区经发局（区经信局）围绕全区国有产业园整体规划建设、运营管理、产业培育等专项工作开展情况作全面汇报。与会人员结合各自职能与工作实际，围绕园区运营提质、产业生态构建、要素保障支撑等方面展开交流研讨，提出针对性的思路与建议。

夏禹桨指出，国有产业园是集聚产业资源、培育新质生产力的核心载体，对壮大实体经济、推动产业转型升级具有关键支撑作用。要坚持以企业需求为根本导向，持续优化园区运营管理机制，完善科学合理的评价激励体系，充分调动园区运营主体与入驻企业的积极性；要统筹产业发展与配套服务，一体推进生产配套完善与生活服务升级，打造宜居宜业的园区发展环境，持续提升产业集聚效应与企业发展归属感；要强化上下联动与部门协同，积极争取上级政策与资源支持，灵活优化空间要素供给，更好适配现代产业发展需求。各相关部门要持续深化助企服务，主动靠前破解企业发展痛点堵点，以一流营商环境护航企业深耕发展，不断夯实产业发展根基，为区域经济高质量发展注入持久动力。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

记者：余平 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com