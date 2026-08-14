乐清发布 2026-08-14 10:01:24

青春与城市共生，梦想与时代同行。8月13日，“乐来乐青春”乐清市第三届大学生发展大会召开，邀请广大学子与乐清携手开创美好未来。

青春与城市共生，梦想与时代同行。8月13日，“乐来乐青春”乐清市第三届大学生发展大会召开，邀请广大学子与乐清携手开创美好未来。

乐清市委书记戴旭强代表市四套班子向各位青年朋友的到来表示诚挚欢迎，向所有心系家乡发展的青年才俊致以亲切问候，并向广大学子发出寄语。乐清市领导胡立左、陈向东、林益正等参加会议。

近年来，乐清以青年发展型城市建设为抓手，深入实施“青创工程”，围绕空间保障、资金扶持、人才培育等方面，推出青年创业“免费空间”，发布《在乐清·创见青春未来“金十条”》，设立“青创基金”，系统构建返乡创新创业支持体系；全面打响“乐来乐青春”大学生服务品牌，成立乐清市学生联合会，在北京、上海等16个城市建立在外学子联络站，累计招募学子超2000人，持续完善“城市与青年共同成长”的共生生态。同时，整合企业实训、岗位实习、家乡研学等各类资源，搭建全天候、常态化、全链条的实践平台，助力广大学子在知行合一中增长才干、锤炼品格，吸引更多青春力量反哺家乡、共创未来。

会上，北京电影学院动画学院教授、中国动画研究院副院长陈廖宇，西湖大学生命科学学院教授、副院长、乐清市欧美同学会会长杨剑以及乐清中学优秀教师和校友代表，分别通过视频或现场方式送出寄语祝福，分享青春奋斗故事，激励更多青年投身发展热潮。优秀毕业生和学生干部代表也分享了成长感悟。会议还举行乐清市重点高中校友联络点招才引智大使聘任仪式、异地商会与学子联络站结对共建仪式，全面升级青年服务保障体系，并为学生代表送上求学行囊。

戴旭强表示，青年是乐清这座城市的底气、希望和未来所在，家乡将始终为每一位在外游子预留逐梦的广阔舞台，静待大家学成归来、建功家乡。广大学子要装好一份理想信念，锚定矢志不渝的奋斗坐标，把小我融入大我，把个人学业规划、职业理想与国家发展大局紧紧相连，带着理想信念奔赴大学征程，在追逐梦想的道路上行稳致远；要装好一身过硬本领，积蓄搏击风浪的青春底气，珍惜大学学习“黄金期”，保持乐观积极、包容豁达的心态，勇于做难而正确的事，不断适应新变化、汲取新知识、掌握新技能，在与时俱进、推陈出新中打造自己的核心竞争力；要装好一份故土牵挂，永葆心系桑梓的深厚情怀，时常关注家乡变化、支持家乡发展，当好家乡的“宣传员”“推介员”和发展“合伙人”。

会前，戴旭强一行走访了在外乐清市学联、乐清籍学子联络站纳新市集，详细了解相关工作开展情况。

来 源：乐清发布

原标题： “乐来乐青春”乐清市第三届大学生发展大会召开

记者 朱琼洁/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com