乐清发布 2026-08-14 10:01:24

8月13日，乐清市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以及中央、省委有关文件精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

8月13日，乐清市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以及中央、省委有关文件精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议指出，习近平总书记关于巡视工作重要论述特别是巡视整改工作重要指示，为新时代巡视工作深化发展指明了前进方向、提供了根本遵循，不断引领推进巡视工作理论创新、实践创新、制度创新，使巡视利剑作用彰显，成为党之利器、国之利器。中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》和省委《关于进一步加强巡视整改和成果运用的实施意见》，是加强巡视工作制度化、规范化建设的具体举措，对我们做好下步省委巡视整改工作具有很强的指导性。

会议强调，要站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，持续深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，全面落实中央和省委相关文件精神，将省委巡视整改作为全面从严治党、净化政治生态、加强领导班子建设的重要抓手。对巡视交办的所有问题，全面实行清单化归集、节点化推进，把整改过程中形成的有效做法、成熟经验转化为常态化、长效化的制度机制，切实通过一次全面整改推动各项工作整体提升、全面进步。

会议听取关于落实省委巡视反馈意见整改工作情况的汇报，强调要提高政治站位，深刻把握巡视整改的极端重要性；坚持问题导向，对标对表抓实巡视整改闭环落实；注重标本兼治，健全完善常态长效整改机制；压紧压实责任，全面凝聚齐抓共管强大合力，确保交出一份合格过硬的整改答卷。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com