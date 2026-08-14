温州晚报 2026-08-14 09:50:01

在温州市鹿城区松台街道菱藕社区养老驿站里，有一间小小的理发室。隔周周二，隔壁“新面孔”理发店的理发师们便会来到该驿站，为辖区老年邻居免费修剪头发，十八年爱心接力，风雨无阻。

温州网讯 在温州市鹿城区松台街道菱藕社区养老驿站里，有一间小小的理发室。隔周周二，隔壁“新面孔”理发店的理发师们便会来到该驿站，为辖区老年邻居免费修剪头发，十八年爱心接力，风雨无阻。

“新面孔”理发店店主陈道峰（左一）

隔周周二，驿站义剪如约而至

8月11日，又到理发店和老人们约定好的理发日子。上午9时30分，菱藕社区老年驿站理发室里，熟悉的推剪声准时响起，店主陈道峰和理发师小郭按时到场。桌上的登记名单显示，当天人数不多，只有9位老人提前向社区预约理发。

85岁的周阿公拄着拐杖，在老伴戚阿婆搀扶下缓步走进小屋。十多年来，周阿公的头发一直交由阿峰他们打理。去年，老两口搬到马鞍池路对面的电梯房，住处距离变远，却依旧每月准时赶来理发。“就喜欢来社区老年驿站理发，老师手艺好，这么多年早就习惯了。”周阿公坐在椅子上，抬着头和陈道峰打招呼。戚阿婆在一旁笑着附和：“虽说要多走一段路，我们慢慢踱步过来也无妨。多亏社区搭建平台，还有阿峰一行人常年坚持义剪，实实在在解决了我们老年人理发的烦心事。”

83岁的潘阿公来了，一头白发几乎垂到脖颈。他伸手摸了摸后脑勺，对着陈道峰打趣：“营养太好了，头发长得太快，长度都快赶上女同志咯！”原本他半个月前就想来理发，因家中琐事耽搁，推迟了14天。潘阿公落座后，陈道峰熟练地围上围布，推剪缓缓游走，银白碎发簌簌落在地面。理发期间，老人们和陈道峰闲话日常，推剪声交织着笑声成为老年驿站独有的温馨图景。

其中不少老人出门前忘了洗头，发丝板结粘连，专业推剪穿行其间格外滞涩。陈道峰拿起随身备好的喷水壶，细细打湿发丝、耐心梳理开打结的头发。陈道峰笑着说：“老人家年纪大、记性差，肯定要多体谅一点。”

十八年间，服务老人超万人次

2004年，陈道峰从福建福鼎来到温州创业，在菱藕社区开了一家名为“新面孔”的美发店。菱藕社区是典型老旧小区，60岁以上老年人占到常住人口三分之一，不少老人行动不便，出门理发成为一大难题。2007年，社区工作人员找到陈道峰，希望能为困难老人提供帮助。热心的他当即一口应允。

这一答应便是十八年。义剪起步之时条件简陋，一张小板凳、一把遮阳伞，便是临时理发点，春夏秋冬风吹日晒。2019年，菱藕社区养老驿站建成，专门辟出一间小屋作为理发室，这场持续多年的公益服务终于拥有固定阵地。这些年，无论门店日常生意多繁忙，隔周周二的义剪从未中断。陈道峰与店内五名理发师轮流排班。

长期坚持公益并不是一件容易的事。陈道峰坦言，早些年，一同参与义剪的理发师也有不少委屈。有些老人沟通起来比较困难，再加上最初服务条件简陋，每次服务过后大家常常身心疲惫。即便如此，所有人都没有打退堂鼓，一直坚持下来。2025年5月20日，理发店重装开业，不少同行和朋友前来道贺，当天正好是周二义剪的日子。尽管店里宾客云集十分忙碌，但和老人们的约定不能失信。店里如期安排一名理发师按时赶到养老驿站，一个上午就为20多位老人理了发。当理发师回到店里，一杯热咖啡，再配上一句简单的“辛苦了”，就是全部的鼓励。

十八年间，陈道峰带领团队累计服务老人超万人次，接受义剪最年长的老人已是97岁高龄。

理发小屋，将公益汇聚成暖流

温情从来都是双向奔赴。这些年老人们对这群理发师给予五星好评，每次理完发，出门时总要笑着道一声“谢谢”。社区也早已把陈道峰一行人当成家人。每逢传统佳节，社区烹制分发汤圆、芥菜饭时，总会特意多准备一份送到理发店。

老人理完发在家人的搀扶下拄着拐杖回去。

“这间理发小屋已然成了传递温暖的爱的小屋。”菱藕社区党委书记翁冠敏感慨万千，“阿峰他们送来的不只是一次理发，对于一些独居、高龄老人而言，这份长久守候带来的期盼与温情，比什么都珍贵。”

“做公益，帮助别人的同时，也是自我疗愈。能够被他人需要，是很难得的人生体验。”陈道峰说。他的手机相册里，满满存放着十八年来的义剪现场照片。服务结束后，他习惯将照片整理成图集发至朋友圈，不为博取赞誉，只为留住这些微小的人间温暖。他期待，多年以后回望来路，依然记得年轻时坚守的这份善意；更希望有更多市民看见老年人、残障群体生活中的难处，主动伸出援手，让公益微光汇聚成暖流。

来 源：温州晚报

原标题： 十八年，超万人次，隔周周二不见不散！温州这间社区理发屋，有个“雷打不动”的温暖约定

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com