乐清发布 2026-08-14 10:01:24

8月13日，乐清市委书记戴旭强参加“请你来协商·书记委员面对面”活动，聚焦“促进港口经济培育壮大构建高质量发展的多元经济格局”进行专题协商。

8月13日，乐清市委书记戴旭强参加“请你来协商·书记委员面对面”活动，聚焦“促进港口经济培育壮大构建高质量发展的多元经济格局”进行专题协商。

乐清市政协主席陈向东主持会议，乐清市领导郑济斌、章海根、林月和、郑义、汤建鹏、何文军等参加会议。

会上，来自不同界别的政协委员，结合前期调研成果与切身体会，围绕临港产业用地空间保障、用足用好海岸线、布局新兴产业、发展风光锂电储能项目、培育外贸产业结构供应链等方面坦诚建言、务实献策，与会的相关部门一一予以回应。

戴旭强感谢政协委员对促进港口经济培育壮大的恳切建言。他说，港口经济是全市经济高质量发展“三大支撑”中的重要一极，也是乐清放大区位优势、打开发展格局的关键所在。此次“请你来协商”活动准备充分、调研深入，提出的建议有针对性、可操作性，相关部门将认真研究大家的意见建议，充分吸纳到具体工作中去，更好推进港口经济高质量发展。

戴旭强强调，港航功能要再完善，全面提升枢纽承载能力，坚持以基础设施升级为基础，以集疏运体系优化、多式联运畅通为核心，尽快实现4个10万吨级泊位正式对外开放，完善区域揽货体系，强化与环乐清湾港口群的协同联动，谋划拓展近洋航线。开放平台要再提升，不断增强对外贸易动能，扎实推进“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展，做强B保功能属性，加速中欧班列场站混装资质落地，做大进口大宗商品、进口快消品、出口集货分拨三大业务。临港产业要再壮大，持续激发产城联动活力，以更加开放的视野整合岸线、物流、腹地等要素，做好产业项目落地服务，推动港口与优势电气产业及新能源、新材料等新兴产业深度融合。降本增效要再突出，持续优化“三最”开放环境，以“服务最优、成本最低、效率最高”为目标，完善港航服务体系，加大外贸人才引育力度，一体提升口岸服务、智慧通关水平。

陈向东指出，要放大格局，胸怀“向海图强”的信心雄心，深刻认识港口经济重要性，将发展融入国家、省、温州战略，推动新质生产力与港口建设融合。要集聚要素，打造“内通外联”开放枢纽，利用好岸线资源，数智赋能智慧港口，完善港航服务体系，构建“乐货乐出”揽运体系。要精准建言，多谋“以港兴城”的发展良策，持续聚焦港口能级提升、产业培育、港城融合等课题深入调研，广泛凝聚委员智慧力量，助力高质量发展。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委书记与政协委员面对面协商 聚焦港口经济培育壮大 共谋高质量发展多元格局

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com