瑞安市委常委会召开会议：传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章重要回信精神

瑞安发布 2026-08-14 10:01:25

8月13日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作、在山东德州考察时的重要讲话精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，给新华社老党员张连生的回信精神等，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

8月13日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作、在山东德州考察时的重要讲话精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，给新华社老党员张连生的回信精神等，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

瑞安市委书记李剑锋主持会议。

会议强调，要筑牢防汛防台“安全堤”。第一时间做好台风“白海豚”防御工作的总结复盘、补短提升，针对短板问题及时建立相应制度、拿出有力措施。要坚持汛期不过、思想不松、力度不减，持续加密巡察、排除隐患，强化监测、继续备战，着力提升基层防汛减灾救灾能力，有力维护群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议强调，要走好强村富民“振兴路”。聚力“农业更强”，抓好粮食稳产保供、“多田套合”等工作，做强优势主导产业链。聚力“农村更美”，以全国“五好两宜”和美乡村试点带动全域和美建设，全面改善乡村风貌。聚力“农民更富”，深化农村“三位一体”、强村富民等改革，加快缩小“三大差距”。聚力“农村组织更有为”，深化“五提五新”强基攻坚行动，不断提升为民服务能力水平。

会议强调，要激活教科人一体“强引擎”。深化“才聚智造·筑梦云江”行动，促进科技研发与产业需求紧密结合，推动创新体系再优化。完善“一城一室一园”体系布局，提速大孵化器“20”攻坚，促进创新平台再提能。联动实施“六个全覆盖”“两清零一提升”等行动，梯度培育一批高新技术企业、单项冠军企业、专精特新企业，力争创新主体再扩容。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会召开会议：传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章重要回信精神

记者：陈豫州

本文转自：温州新闻网 66wz.com