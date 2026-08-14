永嘉发布 2026-08-14 10:01:25

8月13日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

8 月 13 日， 永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记吴呈钱主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在上海考察时的重要讲话 精神，以城市更新为重要抓手，统筹推动基础设施补短、功能品质提升、发展空间重塑，持续抓好城市精细化管理，强化 “一老一小一弱”服务保障，加快建设宜居宜业的现代化人民城市。同时，要深化党建引领三方协同共治，让社区更好地成为服务群众的阵地。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在 7 月 30 日中共中央政治局会议、党外人士座谈会上的重要讲话精神，以县委全会召开为契机，动员全县上下加力抓好经济稳进提质、“两新”深度融合、“农文旅体交”促共富、平安稳定等各项工作，奋战三季度、决胜下半年。同时，要充分发挥党外人士作用，持续完善协商民主机制，主动听取各方面意见建议，为党外人士建言献策创造更好条件。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示 精神，扎实推进校网优化布局、集团化办学改革，加强教师队伍建设，持续提升县域基础教育质量，争创国家级义务教育优质均衡发展县。同时，要落实健康第一教育理念，高度重视学生心理健康教育，促进学生全面发展、健康成长。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对侨务工作作出的重要指示精神，准确把握新时代侨务工作的主题主线，充分发挥在外永嘉人桥梁纽带作用，积极搭建联络联谊、招商引资、招才引智平台，加强永商资本与优质投资项目对接，吸引更多侨商、侨企、侨领回乡投资创业。

会议还研究了其他事项。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com