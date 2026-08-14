永嘉发布 2026-08-14 10:01:25

受对流云团影响，连日来永嘉县短时强降雨天气多发，8月13日，永嘉县召开视频会议，对全县强降雨防范应对工作进行部署。

受对流云团影响， 连日来永嘉县短时强降雨天气 多发 ，8月13日，永嘉县召开视频会议，对全县强降雨防范应对工作进行部署。会议以视频形式开至各乡镇街道，永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成主持，永嘉县领导陈博参加。

在永嘉县应急指挥部，永嘉县领导吴呈钱、钟方成、陈博与永嘉县防指成员单位分析研判 近期气象 ，听取 防范应对 工作情况汇报，调度部署 短时 强降雨防御工作。据气象预测，受到西南气流影响， 未来几天 ，永嘉县部分地区仍会出现中到大雨，局部暴雨 ，加上前阶段台风 “白海豚”带来的强降雨导致土壤含水量饱和，可能引发城乡积涝、小流域山洪、滑坡和泥石流等次生灾害，致灾风险较高。

吴呈钱指出，各地各部门要牢固树立 “一个目标、四个宁可”理念，增强“时时放心不下”的责任感，坚持关口前移、主动防范，高效运行“ 1833 ”联合指挥体系，加强会商研判，强化预警叫应， 进一步做好强降雨防范和应急处置工作 ，全力保障人民群众生命财产安全。

吴呈钱强调，要闭环整改隐患，聚焦地质灾害隐患点、小流域山洪风险区、山塘水库等重点区域，以及在建工程、旅游景区、养老机构、城乡危旧房等部位，加密巡查排查，提前落实管控防护措施，坚决把风险隐患化解在萌芽状态。要强化监测预警，针对短时暴雨、雷雨大风等强对流天气，及时发布暴雨、山洪、地质灾害等预警信息，加强涉山涉水景区、网红打卡点等安全管理，确保直达一线、落到最小单元。要加强社会宣传引导，及时发布强降雨、雷雨、大风等预警信息和防灾避险提示，提醒群众远离危险区域，提高群众主动避险意识和能力。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开强降雨防范应对工作部署会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com