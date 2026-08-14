温州学生带技术奔赴大西北 “智能充电宝”助每亩增收9000元

温州晚报 2026-08-14 10:05:14

这个暑假，温州理工学院建筑环境与能源应用工程专业大二学生吴心宇带着从学校学到的节能技术，回到家乡，挨个走访农户和园区负责人，为当地国家农业科技园区的老旧日光温室进行节能诊断与技术交流。

周政文屋顶作业

温州网讯 8月，甘肃天水国家农业科技园区，一名年轻人在老旧日光温室间穿梭，时而弯腰查看墙体，时而用手机拍下记录——他是温州理工学院建筑环境与能源应用工程专业大二学生吴心宇，土生土长的天水人。这个暑假，他带着从学校学到的节能技术，回到家乡，挨个走访农户和园区负责人，为当地国家农业科技园区的老旧日光温室进行节能诊断与技术交流。

返乡问诊“烧钱”的温室

五年来，温州理工学院一支由大一到大四学生组成的团队，在指导教师韩枫涛带领下，从东海之滨到西北陇原，持续将专业知识注入北方田间地头。他们攻克的核心难题只有一个：如何让日光温室在极寒天气中不烧煤、少耗电，也能稳产增收？

日光温室是北方越冬农业的命脉。“它跟我们南方的塑料大棚是完全不一样的。”韩枫涛解释道，“日光温室北面有一堵实心墙，南面是透光屋面，利用这种结构来实现人造温室效应。”听起来简单，问题却藏在夜里——白天阳光好，室内温度够，作物长得欢；可一到晚上，热量留不住，全散出去了。

怎么办？烧煤、用电。“三北”地区冬季漫长酷寒，供热能耗常年占到种植总成本的三至五成，冻害减产甚至绝收时有发生，“冬棚闲置”更令农户心痛。

吴心宇对此深有体会。他的亲戚朋友从事与日光温室息息相关的种植工作。“曾经有一个农户告诉我，他们冬天一晚上电费高达近5000元。”他说。5000元，一晚上，仅仅是为了让大棚里的蔬果不被冻死。

正因如此，当吴心宇听说学校有老师研究日光温室节能技术时，他几乎没有犹豫就加入了团队。“我了解农户的痛点，这个暑假，我跑了天水三个不同的温室基地，走访了许多农户。我看到科技园中，很多温室都已经荒废，真的太可惜了。”他说，“我希望把在学校学到的知识和技术带到我的家乡来，有一点改变也好。”

“老乡们都很期待技术升级，但担心改造成本高、效果不稳定，不敢轻易尝试。”吴心宇说，他将跟随团队在宁夏、北京等成熟基地落地技术、积累成果，再返乡推广，让农户放心、安心。

给温室装上“智能充电宝”

这支团队是如何让北方温室在零下20多℃不烧煤、少耗电，也能稳产增收？

“通俗来说，我们首先改良了温室的‘先天基因’。”韩枫涛介绍，团队做的第一件事，就是通过理论建模，调整北墙高度、后坡投影长度、跨度等一系列建筑参数，优化温室本身的“建筑基因”，让温室自身的保温和蓄热能力大幅提升。

“保温和蓄热是两回事。”韩枫涛特别强调。他打了个通俗的比方：“我们把一块石头烤热了，它在很长时间内都可以向外放热——这就是蓄热。”传统的日光温室北墙厚达5到7米，白天吸热、晚上放热，但这是“无组织”、不可控的。

于是团队引入了第二项技术——相变蓄热材料。团队研发出定形相变蓄热墙板，不仅将墙体厚度缩至半米左右，大大提升了土地的利用率，还可以根据作物需求“定制”放热温度——比如西红柿需要8至10℃，就把材料设计成16℃开始放热，这样就不会让温度跌到危险线以下。

第三项技术更巧妙——光伏直驱。北方冬天日照时间短，但太阳能资源好。团队利用光伏板发电，但不经过蓄电池，而是“中间无变电、无蓄电”，直接把波动的电力变成墙体里的热量储存起来。这套系统能以更低成本，根据环境“自适应”地控制温度。

经团队成员不懈努力，宁夏新建日光温室在不加温条件下可抵御室外-23℃低温；乌鲁木齐及北京顺义新建日光温室中，番茄、黄瓜的越冬成熟周期较普通日光温室缩短约2周，每亩增产28%、增收约9000元；升级改造一栋老旧温室，即可长期稳定解决两个农村劳动力的就业问题。这些经得起严寒检验的数据，获得技术应用单位的一致好评。

南方学生奔赴北方田间

技术再先进，终归要有人把它落到田间地头。韩枫涛选择的方式是——带学生，真刀真枪地干。

“应用型本科院校的核心，就是让学生学以致用。”谈及带队初心，韩枫涛坦言，自己2021年入职温州理工学院，深耕日光温室科研领域多年，深知南方学生缺乏北方农业实践经验，书本理论难以落地。为此，他依托自身科研积累，筛选有兴趣、有毅力、有内驱力的学生开展实地科研。

团队的大一学生周政文是土生土长的绍兴人，此前从未接触过北方日光温室，初入团队时对相关技术几乎一无所知。“以前只在课本上学过理论，以为大棚都是南方常见的简易塑料棚，实地看到北方日光温室时特别震撼，像一座座小型厂房。”周政文说，今年暑假，他跟随团队前往北京顺义温室基地开展为期一周的实地调研，第一次真正读懂了专业的实践价值。

爬屋顶安装光伏传感器、搭建测温电偶、监测棚体蓄放热数据、优化温室模型参数、分析墙板材料性能……短短一周，周政文的行程满满当当，全程扎根一线采集数据、调试设备，收获满满。

让周政文格外自豪的是，作为初入校园的大一新生，他敢闯敢干的态度得到了行业前辈的认可。搭建光伏检测设备时，屋顶作业难度大、有一定风险，不少其他高校的学长学姐都心生怯意，他却主动上前攀爬调试，精准安装太阳能辐射表、电流电压传感器。“我的老师今年七十岁了，当场就夸他做事灵巧、眼里有活。”韩枫涛欣慰地说道，实践是最好的成长课堂，本科生在一线实操中积累的能力，是课堂学习无法替代的。

学生在实践中全方位成长，有学生的温室优化设计成果获评校级优秀毕业论文，团队还自主探索人工智能编程技术，搭建气候预测模型，精准匹配光伏供热系统，为农户提供智能化种植指导。“学生把课堂知识转化为实操能力，把科研成果转化为助农实效，这就是科创育人的意义吧。”韩枫涛说道。

来 源：温州晚报

原标题： 温州学生带技术奔赴大西北 “智能充电宝”助每亩增收9000元

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com