永嘉发布 2026-08-14 10:01:25

8月13日，市委常委、宣传部部长王彩莲率队来永指导台风“白海豚”抢险救灾及灾后恢复工作，主持召开会议专题研究相关工作。

8月13日，市委常委、宣传部部长王彩莲率队来永嘉指导台风“白海豚”抢险救灾及灾后恢复工作，主持召开会议专题研究相关工作。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，发扬连续作战作风，迅速转换工作重心，全力恢复群众生产生活秩序，坚决守护群众生命财产安全。永嘉县领导吴呈钱、钟方成、黄凡、陈博、黄鹤楼、陈文平、陈炎冀、金志敏参加会议。

会上，永嘉县汇报了“白海豚”台风抢险救灾及灾后恢复工作情况。与会的市委宣传部、市发改委、市经信局、市教育局、市民政局、市财政局等市直有关部门就灾后恢复相关工作提出意见建议、明确下步工作思路。

王彩莲指出，面对台风“白海豚”严峻的考验，永嘉全县上下迅速响应、有力应对，没有发生重大险情，实现人员零伤亡，防汛防台取得阶段性胜利。当前要聚焦重点、分层推进，调整优化打法与工作部署，从应急响应、抢险救灾向全面恢复、补短提升迭代推进，确保各项工作迅速落地见效。

王彩莲强调，要全力修复基础设施，全面检修电力、供水、供气、通信等市政设施，推动从应急抢修向全面修复深化。要精准摸排灾情数据，分领域建立灾损台账，扎实谋划灾后修复重建项目，最大限度争取上级资金政策倾斜。要严密防范次生灾害，持续跟踪监测地质灾害、小流域山洪等风险区域，抓紧修复加固受损设施，逐一开展安全评估，主动防范风险。要全面恢复社会秩序，推动企业、在建项目安全复工，抓紧景区景点的除险清患，开展好农业抗灾减损，用心做好困难群众救助和情绪疏导，切实帮助群众渡过难关。要系统复盘补齐短板，系统复盘两次台风防御全过程，逐条梳理问题、逐项研究对策，切实提升流域综合治理、防洪排涝、基层实战能力，持续深化固化好经验、好做法。

王彩莲要求，要强化市县联动合力，各市直部门主动认领、靠前服务，逐条梳理形成任务清单和责任清单，明确解决路径和时限，建立联动机制，确保件件有着落；永嘉县要持续扛起主体责任，一鼓作气、分层推进，加强信息沟通、做好工作衔接，确保各项任务落地见效。同时，要重视宣传引导，及时发布风险提示、灾后恢复情况等权威信息，主动回应社会关切，发现和报道正能量事例，营造同心协力的良好氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉县“白海豚”台风抢险救灾及灾后恢复工作会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com