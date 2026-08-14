苍南发布 2026-08-14 10:01:26

8月13日，苍南县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

8月13日，苍南县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议。苍南县人大常委会主任林森森参加会议。

会议指出，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃，深刻分析研究当前经济形势，为做好下半年经济工作进一步指明了方向、提供了遵循，要结合苍南实际，抓好贯彻落实。

会议要求，要用足用好政策红利，加强前瞻性研究和项目储备，做好超长期特别国债、中央预算内资金、专项债、政策性金融工具等项目谋划，抢抓“两重”“两新”政策机遇，统筹考虑企业所盼、政府所能，继续迭代优化一批发展政策，切实把政策红利转化为发展实效。要加强经济研判调度，坚持稳中求进工作总基调，抓好重点行业、重点领域动态监测预警和研判分析，驾驭好投资、消费、出口“三驾马车”，高质量推动重大项目建设，适应不同群体消费需求扩大优质供给，加快培育外贸新动能，推动经济持续向新向优向好发展。要统筹发展和安全，进一步强化大平安风险隐患闭环管控，深入排查整治各类风险隐患，持续抓好安全生产、防汛防台、社会治安等工作，多措并举加强民生保障，加大重点群体就业支持力度，抓好“一老一小”服务保障，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者/徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com