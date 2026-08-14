平阳发布 2026-08-14 09:58:17

植梧引凤至，筑台待贤来。8月13日，“青城同平·青村向阳”2026年平阳县青年发展大会召开。

植梧引凤至，筑台待贤来。8月13日，“青城同平·青村向阳”2026年平阳县青年发展大会召开。平阳县委书记孟晓斌出席会议并致辞，向广大青年发出诚挚邀约，热忱欢迎各地青年选择平阳、回归平阳、奔赴平阳、扎根平阳，与城市同心同行、携手奋进、共赴未来。

会上，“五创青年”代表以亲身经历讲述了扎根平阳、逐梦前行的青春故事，生动诠释了青年与平阳“双向奔赴、彼此成就”的生动图景。优秀学子代表深情讲述了求学路上的拼搏历程与回馈桑梓的拳拳之心，表达了学成归来、建设家乡的坚定决心。

近年来，平阳县深入实施“青城同平·青村向阳”青年发展计划，系统推进“青聚领航”“青创引擎”“青职护航”“青居无忧”“青潮引力”五大工程，让平阳成为青年人才“留得下、不想走”的创业热土、宜居乐园。会议举行在外学子联络站授牌仪式、高校大学生创新创业合作框架协议签约仪式、“金牌青年主理人”颁奖仪式、十大高校新生代表出征仪式和青年发展圆桌论坛，充分彰显了平阳构建全链条青年人才服务体系的坚定决心与十足诚意，让在场每一位青年真切感受到这座城市的温度与胸怀。

孟晓斌在致辞中说，自“青城同平·青村向阳”计划发布以来，吸引大批青年人才扎根汇聚，广大回乡青年将个人理想事业深度融入平阳发展大局，用新思路、新视野开拓平阳创新发展新空间、新赛道，成为推动平阳提升发展的核心力量、关键支撑。当前，平阳正加快向地区生产总值、工业总产值“双千亿”经济强县迈进，求贤若渴的初心无比炽热、礼遇人才的诚意无比真挚、成就青年的决心无比坚定，将全面开展“青年优居”“青年主理人潮聚”“乡创合伙人”等系列行动，加速打造鳌江实验室、众创空间、“青创大厦”等青创孵化载体矩阵，坚持把对青年的渴求落实到看得见、摸得着的行动举措中，让更多青年集聚平阳，共同推动平阳提升发展。

孟晓斌希望，广大平阳青年要像雁山一样坚韧俊秀、鳌水一样奔涌向前、红都一样永葆赤诚，以青春之我投身平阳高质量发展火热实践，在“强城”“兴村”“融合”大文章中书写人生华章，在服务家乡、回报社会中绽放青春光彩。

会前，孟晓斌看望慰问了应届优秀高中毕业生代表，勉励大家志存高远、脚踏实地，在求学新征程上继续发扬平阳学子刻苦拼搏的优良传统，早日学成归来，用所学所长回报家乡、建设平阳。

平阳县领导屠霁霞、华怀健、陈圣雷、白福文、盖军、林海丹等参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 2026年平阳县青年发展大会召开

记者：徐远虑/文 林鑫/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com