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英国东萨塞克斯郡一列火车脱轨致11人受伤

央视新闻 2026-08-14 10:20:14

　　据英国铁路警察局当地时间13日消息，一列火车当天15时54分许在英格兰地区东萨塞克斯郡刘易斯火车站附近脱轨。当地急救部门说，车上150人中的11人受伤，其中两人伤势严重。

　　英国铁路警察局宣布，该事故构成“重大事故”。据悉，事故导致周边地区运营的大量铁路服务延误或取消。英国交通大臣海迪·亚历山大在社交媒体上表示，事故令人“深感担忧”，正与铁路行业和当地合作方协作帮助乘客。

来　源：央视新闻

原标题： 英国东萨塞克斯郡一列火车脱轨致11人受伤

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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