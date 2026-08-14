新华网 2026-08-14 10:20:14

在生态环境法典即将施行之际，最高人民法院8月14日发布6件海洋生态环境司法保护典型案例，集中展示海事审判在维护国家海洋权益、保护海洋生态环境、推动绿色低碳发展中的作用与担当。

这批案例中，“天某1”轮码头作业油类泄漏损害赔偿案是国内首例船舶污染海洋和大气复合型生态环境损害赔偿案。化学品船“天某1”轮作业过程中，因船岸双方违规操作，导致约69.1吨碳九泄漏入海。某石化公司与船方统一口径，称仅泄漏6.91吨碳九，延误了应急处置时机，污染最终扩散至13平方公里海域，并同步产生挥发性有机物致大气污染。

厦门海事法院针对泄漏碳九引发的“海洋+大气”多重污染，首次在司法裁判中确认大气环境损害、海洋环境容耗损失及海洋生态系统恢复期内的服务功能损失均属于损失赔偿范围，为类案审理和海洋生态环境执法提供了有益借鉴。

这批案例还包括陆源污染、海洋自然保护区开发管控、专属经济区珍稀水生生物保护、海洋生态环境公益诉讼等重点领域。

来 源：新华网

原标题： 最高法发布6件海洋生态环境司法保护典型案例

记者 冯家顺

本文转自：温州新闻网 66wz.com