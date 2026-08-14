新华网 2026-08-14 10:20:14

美国白宫13日发布消息说，美国总统特朗普当日签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。

根据该公告，对于最大起飞重量超过25公斤、具备热成像能力或满足其他条件的无人机，美国将对无人机整机、停靠站和一些关键零部件征收100%的从价关税。一些尺寸较小或对国家安全影响较小的无人机及其他部件将被征收25%的从价关税。公告还专门对来自多个国家或地区的无人机及其零部件设定15%或10%的进口关税税率上限。

该公告同时授权美国商务部长建立让无人机和零部件制造回流美国的新投资机制。

根据该公告，新的关税措施将于9月3日生效。对于不是特别敏感的无人机部件或获得美国国防部豁免的产品和部件，新关税措施将在2027年2月9日生效。

特朗普在公告中说，这一决定基于美国商务部近期依据《1962年贸易扩展法》第232条款对进口无人机及其零部件给美国国家安全带来影响的调查报告。

来 源：新华网

原标题： 白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com