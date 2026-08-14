中国天气网 2026-08-14 10:20:14

未来三天（8月14日至16日），随着台风“白海豚”残涡东移，冷空气南下，强降雨的范围将不断向东收缩，总体呈现减弱态势，但在浙江、福建等地仍会有大到暴雨。同时，受冷空气和阴雨天气的共同影响，今明两天，江南、华南等地部分地区高温将明显消减，但17日前后，随着副热带高压加强西伸，长江中下游一带的高温暑热天气又将返场，闷热感回归。

“白海豚”残涡继续东移 江淮江南等地强降雨持续

昨天，随着“白海豚”残涡继续缓慢东移，加上低涡西侧有冷空气南下，江淮、江南东部、华南一带形成低涡切变线，降雨发展增强，局地伴有强对流天气。监测显示，昨天，浙江北部和东部、安徽中南部、湖北中东部、江西西部、广东中西部及天津东部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，浙江湖州局地特大暴雨。

今天，冷空气将不断向南推进，低涡稍有东移，强降雨范围也会向东收缩，广东、江西等地强降雨较为分散，但浙江、上海、江苏、安徽一带强降雨范围集中。明天，随着低涡东移入海，冷空气继续南下，强降雨将进一步向东收缩，集中在浙江中东部、福建北部等地。16日以后，华东、华南降雨仍然较为频繁，但强度普遍以小雨为主。

具体来看，中央气象台预计，今天，江苏中南部、安徽中南部、浙江中北部和西南部、上海、江西西北部和中东部、湖北东部、福建西北部和南部、广东大部、贵州中部、广西西部、云南南部、西藏东南部、青海西部、吉林东北部、黑龙江东南部、海南岛东部和西南部、台湾岛南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、广东南部等地局地有大暴雨。

明天，浙江、福建中南部、台湾岛西南部、青海南部、四川西北部、西藏北部等地部分地区有大到暴雨，其中，浙江东部有大暴雨。

后天，青海东部和南部、甘肃南部、四川中西部、西藏中东部、云南北部、贵州西部、吉林东部、黑龙江东部、浙江东南部、福建西北部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，西藏东南部、四川盆地西部等地部分地区有暴雨。

需要注意的是，虽然台风“白海豚”及其残余环流带来的强降雨影响逐渐减弱，但仍要警惕地质灾害的滞后性，远离前期累计雨量大、土壤含水率接近饱和的地区以及山区、河谷等灾害易发区。

华南等地高温明显消减 新疆四川盆地等地暑热顽固

今明两天，受冷空气持续南下及阴雨天气影响，华北至江南地区最高气温大多保持在30℃上下，江南东部和南部、华南等地高温也将明显消减。

同时，在西北地区及四川盆地一带，受大陆高压或高压前部偏北风影响，甘肃、宁夏和青海东部部分地区最高气温普遍将超过30℃，新疆及四川盆地仍会有较大范围高温天气。大城市中，重庆未来一周高温天气不断，最高能达到39℃，常年8月也是重庆一年中高温最多的月份。

17日前后，随着副热带高压加强西伸，逐渐控制长江中下游地区，这一带的高温暑热天气又将返场，闷热感回归。

中国天气网提醒，近期南方部分地区高温虽有消减，但只是暂时“退场”，未来高温还会卷土重来，防暑降温意识不可松懈。公众需尽量避免在午后高温最强时段出门，外出做好防晒措施，勤补充水份。

来 源：中国天气网

原标题： “白海豚”残涡将东移入海 江南江淮等地仍有强降雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com