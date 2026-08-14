潮新闻 2026-08-14 10:52:00

在古代神话中，牛郎和织女因为被天上的银河隔开，只有在每年农历的七月初七才能通过鹊桥相会。但在现实的天文世界里，这一天，它们能见面吗？

温州网讯 8月19日是我国浪漫的传统佳节——七夕节。 在古代神话中，牛郎和织女因为被天上的银河隔开，只有在每年农历的七月初七才能通过鹊桥相会。但在现实的天文世界里，这一天，它们能见面吗？

牛郎和织女鹊桥相会 图片由AI生成

其实，在真实宇宙里，代表牛郎的河鼓二（又称牛郎星）和代表织女的织女一（又称织女星）常年“异地”隔“河”相望，一个在银河的“东岸”，一个在“西岸”。两颗星目前相距约16光年，1光年约等于9.46万亿公里。

16光年是什么概念？打个比方，我们的地球到太阳的距离只有1.5亿公里，而16光年大约相当于这个距离的100万倍！就算以人类目前速度纪录保持者——帕克太阳探测器的最高时速（约70万公里）匀速飞行，飞完这段路程大约需要 28 万年。如果牛郎给织女“打个宇宙电话”，用光速传播的电磁波信号，也要整整16年才能传到织女耳边。

更遗憾的是，科学家还发现，这两颗星不仅没靠近，它们还正以每秒28.7千米的速度在彼此远离。

2014年摄影爱好者在河北拍摄的“夏季大三角” 图源：新华社

不过，别失望！ 虽然它们无法牵手，但七夕当天入夜后，只要你抬头望向东南方天空，就会看到三颗异常明亮的星星，组成一个巨大的三角形——这就是著名的“夏季大三角”。其中最亮的那颗是织女星，对面微微发黄的是牛郎星，而顶角那颗闪耀的“天津四”像一盏高悬的灯笼，静静为它们“照明”。

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原标题： 星辰说丨七夕节将至，“牛郎”和“织女”今年能否相会？

记者 林辰辰

本文转自：温州新闻网 66wz.com