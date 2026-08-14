中国新闻网 2026-08-14 10:29:00

中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者王希季，因病医治无效，于8月12日在北京逝世，享年105岁。

作为中国航天事业开拓者之一，王希季完成多项首创工作，为后来者打下根基。中国第一枚探空火箭技术负责人，中国第一枚卫星运载火箭总体方案设计者，中国第一颗返回式卫星总设计师，中国载人航天早期论证的重要参与者……这些“第一”，记录着中国航天从无到有的来时路。

然而，早年的王希季，从未想过自己会从事航天事业。

1938年，17岁的王希季考入西南联大机械系。1948年，他怀着“工业救国”的理想，远赴海外学习动力及燃料专业，立志为家乡建设大型发电厂。新中国成立后，他放弃继续深造的机会，毅然回国。

投身航天前，王希季已是热电厂领域的专家。1958年，响应国家需求，37岁的他“转行”，调任上海机电设计院，带领平均年龄不到25岁的团队，研制中国首枚探空火箭。

彼时的王希季，不曾接触过卫星火箭，研制条件又十分简陋。

计算器是手动的，为了计算一条弹道，几个人夜以继日干两个多月，演算稿纸叠起来高过办公桌；没有发射场，他们就在荒滩上试验，把停用的厕所改成测试室，把废弃碉堡改成发动机试车台，用辘轳绞车把火箭吊上发射架，用打气筒加压给火箭加燃烧剂、助推剂……

图为王希季与钱学森等在探空火箭T-7M发射塔架前合影。(中国航天科技集团五院供图)

1960年，上海郊区的一处稻田上，探空火箭T-7M成功发射。王希季曾说，这是他航天事业中第一次也是最重要的一次成功。

1965年，中国第一颗人造卫星工程重启。王希季负责主持火箭总体方案的论证和设计，他创造性地将导弹技术与探空火箭技术相结合，提出中国第一枚卫星运载火箭长征一号的技术方案。

1970年，“东方红一号”卫星成功发射。而此时，王希季已从火箭研制，再次“转行”投身新的研究领域——让卫星“上得去”，“回得来”。

作为中国首颗返回式卫星的总设计师，他带领团队制定了采用弹道式返回方式，由返回舱和仪器舱组成大返回舱的方案。1975年，中国首颗返回式卫星成功发射并回收，中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。

图为王希季在检查返回式卫星内部安装情况。(中国航天科技集团五院供图)

1999年，王希季被授予“两弹一星功勋奖章”。面对这份荣誉，78岁的他红了眼圈：“祖国没有忘记我。”

从火箭研制的“门外汉”，到中国航天事业领路人，王希季用一生践行了那句誓言——“愿做太空的铺路石”。如今，铺路人已逝。中国航天仍将沿着他参与开辟的道路，向更高、更远处攀登。

来 源：中国新闻网

原标题： 追忆“两弹一星”元勋王希季：转行拓荒，铺就中国航天路

记者 马帅莎

本文转自：温州新闻网 66wz.com