温州日报 2026-08-17 08:01:00

市慈善总会第六次会员大会于昨日举行，选举产生新一届理事会班子。省委常委、市委书记张振丰作出批示。

温州网讯 市慈善总会第六次会员大会于昨日举行，选举产生新一届理事会班子。省委常委、市委书记张振丰作出批示。省慈善联合总会会长裘东耀出席会议。市委副书记王军出席并讲话。

张振丰在批示中指出，慈善事业是社会文明进步的重要标志。五年来，市慈善总会锚定“有为慈善、品牌慈善、实力慈善、全民慈善、阳光慈善”建设目标，推动全市慈善事业蓬勃发展，为全市经济社会高质量发展作出了重要贡献。当前，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦聚力落实习近平总书记“4＋1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。希望市慈善总会以换届为新起点，深入学习贯彻习近平总书记关于慈善事业的重要论述，紧紧围绕市委中心大局，持续深化“五大慈善”建设，进一步汇聚海内外温商、爱心企业和各界群众力量，奋力推动温州慈善事业再上新台阶，持续擦亮“大爱温州·善行天下”慈善品牌，为谱写中国式现代化温州新篇章贡献更大慈善力量。

2021年履职以来，市慈善总会第五届理事会在关心关爱困难群众、助力共同富裕、弘扬慈善文化等方面取得了显著成效。五年来，全市慈善总会系统累计募集款物32.86亿元，累计救助支出31.55亿元，惠及困难群众296.53万人次。

王军指出，要把牢慈善事业正确方向，主动服务发展大局，在助力缩小“三大差距”、深化低收入家庭帮扶、推进“一老一小”帮扶、健全社会治理体系等方面精准发力。要推动慈善惠民纵深发展，积极拓展慈善服务领域，促进科教文卫体等事业发展。要弘扬“人人慈善”良好氛围，讲好新时代温州慈善故事，完善政策体系，大力推进造血型慈善帮扶。要促进慈善事业健康发展，巩固和提升慈善组织规范化建设成果，保障慈善事业行稳致远。

仇杨均当选第六届理事会会长。市领导周一富、章月影、徐有平参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市慈善总会举行第六次会员大会 持续擦亮“大爱温州·善行天下”慈善品牌

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com