温州日报 2026-08-17 08:48:28

新的一周，温州天气的“主角”依旧是雨水和闷热。今天起，阵雨、雷雨几乎天天出现，部分时段还有大到暴雨，气温则稳稳站在32℃上下，体感又湿又闷。

温州网讯 新的一周，温州天气的“主角”依旧是雨水和闷热。今天起，阵雨、雷雨几乎天天出现，部分时段还有大到暴雨，气温则稳稳站在32℃上下，体感又湿又闷。

据市气象台预报，今天全市多云到阴有阵雨或雷雨，部分地区大到暴雨，短时强降水来得急、走得快，市民通勤记得随身带伞。周二、周三雷雨稍有收敛，转为“部分”“局部”出现，最高气温33℃、32℃，午后依旧湿热。周四至周六，新一轮降水再来，其中周四多云转阴有阵雨或雷雨，气温略有回落，降至25℃～30℃。

把这一周连起来看，温州正处在副热带高压边缘、暖湿气流活跃的地带：高温高湿相遇，午后雷阵雨便成了“常客”。气象部门提醒，雷雨时局地可能出现短时强降水、雷雨大风等强对流天气，户外作业与出行要注意防雷、防积水内涝；眼下又正值台风活跃季节，请多留意最新预报预警。

对农业来说，这周的雨既是“及时雨”，也是“麻烦雨”。晚稻正值拔节孕穗、需水的关键期，雨水解了渴，却也易致田间涝渍、诱发病虫害，农户宜及时清沟排水、看天追肥；瓜果蔬菜可抢晴采收、抢墒换茬。

耐人寻味的是，这一周的雨“淋不散”暑气。立秋已过、处暑将至，副热带高压仍赖着不走——所谓“处暑”，正是“暑气至此而止”，可眼下暑热显然还不想“退场”。市民防暑降温别松劲，午后尽量减少户外暴晒，空调房也要定时通风，谨防“桑拿天”带来的胸闷不适。

来 源：温州日报

原标题： 温州本周雨热同台 处暑将至高温赖着不走

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com