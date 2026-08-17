温州日报 2026-08-17 08:50:28

温州网讯 近日，我市强对流天气多发，短时强降雨集中，土壤水分趋于饱和，山洪地质灾害风险陡增。8月15日，温州市水利局、市气象局联合发布山洪灾害预警，永嘉、平阳、苍南、泰顺、乐清为山洪灾害黄色预警区域，鹿城、瓯海、文成、瑞安发布蓝色山洪预警。强降雨之下，我市多地出现河水暴涨险情，消防救援部门接警多起人员被困警情，在湍急水流中开展紧急救援。

平阳知音涧景区：

河水突涨 6名游客被困河道

8月13日，平阳县遭遇强对流天气，辖区普降中到大雨、局部暴雨。肖女士一行6人，其中包含4名儿童，自驾前往顺溪镇知音涧景区游玩，在水边营地游玩二十余分钟后，突遭暴雨侵袭。雨势迅速加剧，河水快速抬升，河道碇步桥被洪水淹没，一行人被困河道对岸无法撤离，随即拨打119报警求助。

平阳县消防救援大队接警后迅速赶赴现场，此时景区河道水流湍急，水位已经没过成年人腰部。救援人员携带救生衣、救生圈、安全绳涉水渡河抵达被困人员位置，逐一为游客穿戴防护装备。考虑到孩童年纪小，消防员抱起孩子稳步涉水，同时搭建绳索转移通道，引导其余人员有序撤离。经过一小时紧张处置，6名被困游客全部安全转移至岸边。

文成沙洋桥下：

清理垃圾未察水情 环卫工人被困桥墩

同样在8月13日，文成县大峃镇沙洋桥下发生险情，一名环卫工人在桥下开展垃圾清理作业，没有留意河水快速上涨，被困桥墩礁石之上。现场水流湍急，礁石湿滑，被困人员无法自行上岸，处境危急。

文成消防救援人员抵达现场后，迅速研判现场地形，携带安全绳、梯子等装备涉水靠近被困人员，为其系牢安全绳做好防护，利用梯子在礁石之间搭建临时安全通道。被困环卫工人顺着梯子翻越多座桥墩礁石，成功撤离至安全地方，除受惊吓外身体并无大碍。

汛期强对流天气高发

这些避险要点请牢记

虽然台风“白海豚”已停止编号，但当前我市仍处于强对流活跃期，多雷阵雨，部分区域有大雨到暴雨，前期累计雨量大，山区极易诱发山洪、滑坡等次生地质灾害。市民、游客要密切关注气象、山洪预警信息，绷紧防汛安全弦。

消防救援部门提醒，市民外出游玩尽量避开暴雨时段，不要进入峡谷、河道、河滩、桥下等临水高危区域，不要在溪边、山谷露营逗留。一旦发现河水突然暴涨、水体变浑浊、山沟传来轰鸣异响，要立刻向河道两侧高处快速撤离，切勿顺着河谷向下逃跑，切忌盲目涉水过河。户外作业人员要时刻留意水位涨落，暴雨涨水时段远离河道桥下。

如果不幸遭遇洪水围困，要第一时间拨打119报警，在稳固的高处等待救援，不要贪恋财物，不要下水自救。雷雨天气尽量减少户外活动，远离陡坡、危岩，远离广告牌、大树，防范短时暴雨、雷暴大风带来的各类安全风险，守住生命安全底线。

来 源：温州日报

原标题： 山洪预警拉响！温州消防处置多起群众被困警情

记者 杜一川 通讯员 富心怡 印俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com