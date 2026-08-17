温州都市报 2026-08-17 08:52:00

此次是第十五届中国国际园林博览会闭幕后，温州园博园首次引入的大型二次元主题活动，以年轻化、潮流化的动漫业态，丰富市民暑期文化生活，激活区域文旅消费潜力，助力温州“青年发展型城市”建设。

温州网讯 8月16日上午，温州园博园中国馆迎来了一群特殊的“闯入者”。一大批身着动漫角色服饰的年轻人在中国馆内穿梭，他们或整理妆发，或举着手机与同伴合影，或将心爱的动漫徽章整齐别在“痛包”之上。这些从虚拟世界走入现实的角色扮演者（Coser），既是当天“Chill一夏”二次元动漫嘉年华活动的参与者，也是现场最核心的视觉焦点与文化表达主体。

在人群之中，一位身着白色长袍、头戴银白假发的年轻人引起了不少参观者的注意。他叫小李，2005年出生，此次扮演的角色是国产游戏《崩坏：星穹铁道》里的“白厄”。小李告诉记者，他一个月大概会参加一两次角色扮演活动，扮演喜欢的角色能让人暂时从现实状态里抽离出来，这已成为他调剂工作压力的一种方式。

小李接触二次元文化的起点，源于对一款游戏的喜爱，由此萌生了尝试扮演其中角色的念头。当天的角色，是他综合考量自身身材条件和性格特质后做的选择。他补充道，“这些角色都是承载希望、践行救世信念的正能量角色，他们积极、奉献的价值观深深影响、鼓励着我。”

在中国馆的另一侧，身着粉色古风服饰的女孩小周同样吸引了不少目光。今年13岁的她，扮演的是国产动漫《狐妖小红娘》中的“涂山苏苏”。她说，“这个角色很温暖、很治愈，小时候父母比较忙，我经常一个人在家，看动漫算是一种陪伴。”小周注意到，相较她以往参加过的同类展会，本次二次元动漫嘉年华结合温州园博园的户外空间与展馆资源，设置更为开阔，动漫主展区内容很丰富，周边环境也很适合拍照。为此，她还专门预约了摄影师为本次造型留影。

现场另一位动漫爱好者小郑此次专程为知名博主“夙胤言生”而来，还购买了动漫周边产品。她说，“这次二次元动漫嘉年华的周边产品品类非常多且齐全，整体氛围感非常好。”

“Chill一夏”温州园博园二次元动漫嘉年华是由温州市新闻传媒中心主办，为期两天，活动内容涵盖漫展、痛车展、国潮音乐会、电竞比赛、宅舞翻唱大赛及动漫主题市集等多元业态，意图打造一个集“展示、体验、消费、互动”于一体的综合性二次元盛会。

活动主办方相关负责人表示，此次是第十五届中国国际园林博览会闭幕后，温州园博园首次引入的大型二次元主题活动，以年轻化、潮流化的动漫业态，丰富市民暑期文化生活，激活区域文旅消费潜力，助力温州“青年发展型城市”建设。

来 源：温州都市报

原标题： 动漫角色“闯入”温州园博园 这场嘉年华二次元浓度拉满

记者 黄梦思 实习生 柯亦轲

本文转自：温州新闻网 66wz.com